Por William Saliba (*)

O levantamento divulgado nesta quarta-feira (29) pelo PoderData também aponta uma queda na aprovação do governo. Trata-se de mais uma confirmação da rejeição identificada na pesquisa recentemente divulgada pelo GenialQuest.

Há quatro dias, na primeira pesquisa Genial/Quaest do ano, após a crise do Pix, a aprovação do presidente também havia caído de 52% em dezembro para 47%, enquanto a desaprovação subiu de 47% para 49% no mesmo período.

Por mais que Lula tente culpar as ações de sua Secretaria de Comunicação Social, fica evidente que nenhuma estratégia de marketing consegue melhorar a imagem desgastada de um produto que não tem qualidade.

Os últimos erros políticos comprovam isso. A ganância em taxar desordenadamente a economia brasileira tem causado um verdadeiro caos no país, com inflação disparada, dólar em alta, fuga de capitais, déficit público crescente e aumento no preço dos combustíveis. A comida está desaparecendo da mesa dos brasileiros. Quem um dia sonhou com picanha no churrasco do fim de semana já não consegue sequer comer abóbora todos os dias.

Na pesquisa do PoderData divulgada hoje, o governo Lula é aprovado por 42% dos eleitores brasileiros e reprovado por 51%. O levantamento indica uma piora na avaliação do petista, com uma queda de três pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, realizada em dezembro de 2024, quando o índice era de 45%.

Na mesma comparação, a desaprovação subiu três pontos – no fim do ano passado, era de 48%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais. Em janeiro de 2024, Lula tinha 49% de aprovação e 42% de reprovação. Ou seja, agora os números se inverteram.

O levantamento mostra que a insatisfação cresceu mesmo entre aqueles que votaram no presidente em 2022. No início do mandato, apenas 10% desse grupo reprovava a gestão. Agora, a taxa subiu para 23%. O percentual de apoiadores que ainda avaliam o governo positivamente caiu de 87% para 73% no mesmo período. Fica evidente a desilusão até mesmo entre aqueles que “fizeram o L”. Para março, já se programa uma grande manifestação popular contra Lula.

Além da desaprovação popular, há muita inquietação entre os políticos do Centrão e até mesmo da esquerda. Em uma demonstração de fragilidade da base governista, 36 deputados de partidos que comandam ministérios no governo Lula assinaram um pedido de impeachment contra o presidente. O documento, que será protocolado na próxima semana na Câmara dos Deputados, já conta com 117 assinaturas no total e tem como base supostas irregularidades no programa educacional Pé-de-Meia.

O estopim para o pedido de afastamento foi o bloqueio de recursos do programa Pé-de-Meia pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Parlamentares de oposição argumentam que houve uma “pedalada fiscal” de R$ 3 bilhões, devido ao uso de recursos não previstos em lei.

O Brasil é um avião em queda livre. Os políticos preparam seus paraquedas e devem deixar a aeronave antes que ela atinja o solo. Se ela explodir, eles não acompanharão o piloto.

(*) William Saliba, diretor do Carta de Notícias, é jornalista há 54 anos e detentor de vários prêmios do setor da Comunicação