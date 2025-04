A primeira onda de frio de 2025 vai atingir o Brasil a partir da noite de sexta-feira, 4 de abril, com previsão de geadas e temperaturas abaixo de 10°C na região Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para mudanças bruscas no clima que afetarão principalmente as regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste.

Antes da chegada do frio intenso, o Rio Grande do Sul enfrentará fortes chuvas entre quarta e quinta-feira, com volumes próximos a 100 mm e rajadas de vento que podem alcançar 100 km/h. Há risco de queda de granizo em algumas localidades do estado.

As serras gaúcha e catarinense devem registrar geadas no amanhecer de sábado e domingo, exigindo atenção especial dos agricultores para proteger suas lavouras. A sensação térmica será ainda mais baixa devido aos ventos intensos que atingirão Santa Catarina e Paraná durante o fim de semana.

No Sudeste, São Paulo entrará em alerta para temporais na quinta-feira, situação que se estenderá ao centro-sul do Rio de Janeiro entre a noite de quinta e a madrugada de sexta. A Serra da Mantiqueira, região que abrange São Paulo e Minas Gerais, deve registrar temperaturas mínimas de aproximadamente 12°C no domingo.

O Centro-Oeste sentirá os efeitos da massa de ar frio principalmente no sul do Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas começarão a cair a partir da noite de sexta-feira. As autoridades meteorológicas recomendam que a população das áreas afetadas se prepare para as baixas temperaturas e mudanças bruscas no clima.