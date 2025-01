Um avião da American Airlines com 64 pessoas a bordo e um helicóptero militar com três soldados colidiram no ar próximo ao Aeroporto Ronald Reagan, em Washington D.C., na noite desta quarta-feira (29). O acidente resultou em dezenas de vítimas fatais, com 19 corpos já resgatados até o momento.

A tragédia aconteceu quando o jato Bombardier CRJ700, que havia partido de Wichita, no Kansas, se preparava para pousar no aeroporto localizado a apenas 6 quilômetros da Casa Branca. O helicóptero militar modelo Black Hawk realizava um voo de treinamento na mesma área quando ocorreu o choque.

As condições climáticas adversas, com temperatura de 4°C e placas de gelo no rio Potomac, dificultam as operações de resgate. Equipes trabalham intensamente com botes e helicópteros na busca por sobreviventes, embora até agora não haja registros de pessoas encontradas com vida.

O presidente Donald Trump emitiu comunicado afirmando que monitora a situação e pediu orações pelas vítimas. A American Airlines confirmou que se tratava de uma de suas aeronaves e prometeu colaborar com as investigações.

O aeroporto Ronald Reagan suspendeu todas as operações de pouso e decolagem após o acidente. As autoridades aeronáuticas ainda não determinaram as causas da colisão, que representa um dos mais graves acidentes aéreos na história recente da capital americana.