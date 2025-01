Por Alice Costa (*)

Em tempos de fake news espalhadas pelas redes sociais, é sempre bom esclarecer mal-entendidos, especialmente quando o assunto é dinheiro. Entre os boatos mais persistentes, um deles é a suposta “taxação do Pix”. Vamos acabar de vez com esse mito: o Pix é um meio de pagamento gratuito para pessoas físicas, sem cobranças adicionais para transferências feitas entre contas pessoais. Já para empresas, há regras diferentes, mas isso não é novidade e está longe de ser uma “tax” inventada.

Embora possamos respirar aliviados quanto a isso, ainda existe uma confusão muito comum: quais são as nossas obrigações fiscais relacionadas ao uso do Pix? Afinal, independentemente do meio de pagamento usado — seja dinheiro em espécie, cartão de crédito ou o próprio Pix —, a Receita Federal não está interessada na forma como você movimenta o dinheiro, mas sim se você está declarando corretamente a origem dele.

Uma das grandes vantagens do Pix é a sua simplicidade. Contudo, essa simplicidade também torna mais fácil o cruzamento de dados pelas autoridades fiscais. Isso significa que transferências recorrentes, de valores altos ou incompatíveis com sua declaração de imposto de renda, podem chamar a atenção da Receita Federal. Para quem tem um pequeno negócio ou presta serviços autônomos, o uso do Pix é uma prática comum. Mas lembre-se: mesmo sendo um microempreendedor ou profissional informal, a obrigatoriedade de declarar rendimentos acima do limite anual é a mesma.

É simples: tudo o que você recebe como renda deve ser declarado, caso ultrapasse os limites definidos pela Receita. Por exemplo:

– Se você é trabalhador autônomo e usa o Pix para receber pagamentos de clientes, esses valores precisam ser incluídos na sua declaração de imposto de renda.

– Se você tem uma conta empresarial e faz vendas por meio do Pix, essas transações devem ser contabilizadas como receita da sua empresa.

E não se engane todo dinheiro que é movimentado através das instituições bancárias deixa sempre um rastro e um lastro. Portanto, deixar de declarar é arriscado e pode levar a multas ou complicações legais.

O mito da “taxação do Pix” muitas vezes surge de uma compreensão limitada sobre o funcionamento do sistema tributário brasileiro. Por isso, é importante educar as pessoas sobre suas responsabilidades financeiras. O Pix, como ferramenta, traz agilidade e inclusão, mas não é um passe livre para fugir das regras fiscais.

Se você ainda tem dúvidas sobre como declarar seus rendimentos ou quer evitar problemas com a Receita, busque orientação profissional. Um planejamento financeiro adequado é seu melhor aliado para manter a tranquilidade e evitar surpresas desagradáveis.

Por fim, lembre-se: o problema não está no Pix, mas sim na falta de transparência com o leão. Que tal aproveitar o início do ano para colocar sua vida financeira em ordem e garantir um 2025 sem dores de cabeça?

(*) Alice Costa, CFP®, é engenheira com 10 anos de experiência em planejamento de projetos. Em 2018, migrou para o mercado financeiro como assessora de investimentos. Certificada como CFP® desde 2021, atua como planejadora financeira independente, ajudando indivíduos e pequenos negócios a atingir suas metas financeiras