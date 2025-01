Por Edmundo Fraga (*)

No início de sua gestão, um prefeito de um pequeno município decidiu realizar um experimento inusitado para observar a atitude de seus cidadãos diante dos desafios cotidianos. Sem alarde, autorizou que sua equipe colocasse uma grande pedra no meio da via principal da cidade.

Comerciantes, fazendeiros e cidadãos de diversas classes passaram pela pedra. A maioria simplesmente contornava o obstáculo e seguia em frente. Alguns reclamavam em voz alta, criticando a administração pública: “Esse prefeito não se importa com o município!”, diziam, enquanto continuavam o trajeto, sem se preocupar em ajudar a resolver o problema.

Até que apareceu um pequeno agricultor da zona rural, puxando uma carroça carregada de vegetais e frutas. Diferente dos demais, ele parou. Estacionou sua carroça à beira da estrada e, com grande esforço, usou um tronco como alavanca para mover a pedra para fora do caminho. Após muito trabalho, conseguiu desobstruir a passagem para si e para toda a comunidade. Ao retornar à sua carroça, encontrou sobre ela um presente e uma nota que dizia: “Este presente é para quem removeu a pedra.”

Essa história chama atenção para nossa postura diante dos problemas coletivos. Sabemos que desafios existem, mas soluções também! Devemos buscar inspiração para enfrentá-los, inclusive nas palavras bíblicas.

Um exemplo é o conselho que Moisés recebeu de seu sogro, Jetro, sobre a delegação de responsabilidades. Moisés liderava uma população quatro vezes maior que a de Ipatinga hoje. Imagine como deveria estar exausto! Naquela época, ainda não existiam eleições, e o povo confiava cegamente em Moisés. Ele foi orientado a escolher homens capazes, honestos e tementes a Deus para ajudar no trabalho da comunidade. Esses homens julgavam e resolviam as questões do povo, levando apenas os casos mais difíceis a Moisés, que decidia conforme a vontade divina. E assim foi feito.

A responsabilidade compartilhada

Atualmente, em nossas cidades, elegemos representantes – prefeito e vereadores – para administrar e legislar. Contudo, tão logo a eleição termina e o novo ciclo político começoa nós nos afastamos dos problemas da comunidade, acompanhando os acontecimentos apenas de longe. Isso é muito sério. Não podemos simplesmente transferir o peso das transformações que desejamos para os ombros deles. Cabe a nós, enquanto cidadãos, trabalhar em parceria, ajudando a identificar e remover as “pedras no caminho”. Comunidades prósperas são construídas com a união de esforços, e não com críticas vazias ou descabidas.

Está na hora de saímos do conforto de nossa poltrona e interagirmos mais com a comunidade. Devemos assistir aos debates na Câmara Municipal, buscar informações sobre a administração e compartilhar nossas opiniões sobre tudo que vimos e sentimos em nossa rede de contatos na internet. A democracia se fortalece com a participação ativa de cada cidadão.

Que o exemplo do agricultor simples nos inspire. Que a história de Moisés nos ensine a importância da organização e da cooperação. E que nós, enquanto sociedade, sejamos capazes de agir não apenas para contornar os obstáculos, mas para removê-los, pavimentando o caminho para um futuro melhor.

“Pedras no meio do caminho. Eu guardo todas. Um dia vou construir um castelo.” Fernando Pessoa

(*) Edmundo Fraga é empresário do ramo imobiliário e fundador e ex-presidente do Kart Clube de Ipatinga