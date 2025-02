Neste sábado, 15 de fevereiro, é celebrado o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil, data que reforça a importância do diagnóstico precoce e da qualidade do tratamento para crianças e adolescentes que enfrentam a doença. No Hospital Márcio Cunha (HMC), referência em Oncologia Pediátrica na região, o atendimento humanizado e diferenciado busca minimizar os impactos do tratamento, oferecendo conforto e esperança aos pequenos pacientes e seus familiares.

O câncer infantil é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil. Os tipos mais comuns incluem leucemias, tumores do sistema nervoso central e linfomas. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), cerca de 7.930 novos casos são diagnosticados anualmente no país, com um risco estimado de 134,81 casos por milhão de crianças e adolescentes. No HMC, somente em 2024, foram realizadas 1.410 sessões de quimioterapia pediátrica.

Com uma equipe multidisciplinar altamente capacitada, a Oncologia Pediátrica do HMC reúne médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas e fonoaudiólogos, todos comprometidos em oferecer um suporte integral. Além do cuidado médico, o ambiente foi projetado para ser acolhedor: decorado como um submarino no fundo do mar, proporcionando um espaço lúdico que ajuda a reduzir o medo e a ansiedade durante o tratamento. “Aqui, buscamos mais do que a cura. Queremos oferecer qualidade de vida durante todo o processo. Contamos com profissionais de diversas especialidades que garantem um atendimento individualizado e humanizado desde a chegada do paciente”, destaca Vinícius de Mendonça Magalhães, hematologista pediátrico do HMC.

O suporte oferecido vai além dos procedimentos clínicos. A equipe de nutrição elabora cardápios personalizados para melhorar a aceitação alimentar, um fator essencial no tratamento. A psicologia acompanha não apenas as crianças, mas também os familiares, ajudando no enfrentamento da doença. A fisioterapia atua na reabilitação e na prevenção de complicações decorrentes do tempo prolongado no leito. Já a assistência social assegura o suporte às famílias, inclusive após a alta hospitalar. “Toda semana, discutimos o progresso de cada paciente e ajustamos o tratamento conforme necessário. Esse acompanhamento próximo e individualizado tem garantido altas taxas de cura”, explica o médico.

O diagnóstico precoce é um dos grandes desafios no combate ao câncer infantil, pois os sintomas podem ser confundidos com doenças comuns da infância. “Sinais de alerta incluem caroços persistentes, febre prolongada, manchas roxas sem explicação, dor óssea, alterações na visão, cefaleia intensa com vômitos e despertares noturnos com dor. A atenção dos pais e a busca por avaliação médica ao menor sinal são fundamentais”, reforça o especialista.

Com tecnologia avançada e um compromisso contínuo com a inovação, a Oncologia Pediátrica do HMC se destaca no combate ao câncer infantil. “Estamos sempre atualizados com os principais protocolos internacionais e modernizando nossos equipamentos. Isso tem nos permitido alcançar excelentes taxas de cura”, afirma Vinícius.

Referência para cerca de 1,6 milhão de pessoas em 87 municípios mineiros, a Unidade de Oncologia do HMC destina mais de 85% dos atendimentos ao SUS, garantindo acesso a tratamentos de alta complexidade, como radioterapia, quimioterapia e cirurgia oncológica. O hospital conta ainda com um Centro Integrado de Medicina Nuclear, equipado com o moderno PET-CT (Positron Emission Tomography), um dos mais avançados exames para o diagnóstico e acompanhamento do câncer.

No Dia Internacional do Câncer Infantil, o compromisso do Hospital Márcio Cunha com a vida e o bem-estar de seus pacientes reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e de um tratamento humanizado. Cada avanço, cada conquista e cada sorriso resgatado são testemunhos do impacto desse trabalho na vida de tantas famílias.

UNIDADE DE ONCOLOGIA DO HMC

A Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha foi incorporada à Fundação São Francisco Xavier (FSFX) em 2011, e, desde então oferece à população do Leste e Nordeste de Minas acesso a tratamento do câncer nos mais altos padrões do setor. Habilitada como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) conta com atendimento especializado em Cirurgia, Radioterapia, Oncologia Clínica, Hematologia e Oncologia Pediátrica.

O serviço de oncologia do Hospital Márcio Cunha conta com duas unidades, sendo uma exclusiva para tratamento pediátrico que fica localizada dentro da unidade II do Hospital Márcio Cunha, no bairro Bom Retiro, e a unidade principal, localizada no bairro Ferroviários, ambas em Ipatinga. Em 2024, as unidades de oncologia realizaram quase 33 mil sessões de quimioterapia, além de mais de 18 mil sessões de radioterapia.