Durante o período de Carnaval, Ipatinga se torna um dos principais polos do turismo religioso, de diversão e de descanso. Tradicionalmente, a cidade atrai milhares de fiéis e visitantes para eventos que proporcionam momentos de louvor, diversão e relaxamento, contribuindo para o aquecimento da economia e o fortalecimento da identidade turística do município.

Entre os principais eventos, destaca-se o 33° Anunciai – Carnaval com Jesus, que contará com quatro dias de programação gratuita para todas as idades e será realizado no hall do estádio Ipatingão. O Anunciai tem início neste sábado (1º) e segue até terça-feira (4), das 18h às 23h, com várias atrações musicais. Todos os dias, a programação se inicia com a Santa Missa e segue com pregações, apresentações artísticas e shows para encerrar as noites. No domingo e na terça-feira, o evento começa mais cedo, às 16h.

O Anunciai é realizado pela Renovação Carismática Católica de Ipatinga com o apoio da Prefeitura de Ipatinga.

PALCO DA ALEGRIA

Para quem busca turismo de diversão em Ipatinga, a Usipa, localizada próxima ao bairro Horto, é um lugar bastante interessante. Neste local, diversos atletas de renome iniciaram nos esportes. A Associação Esportiva e Recreativa conta com piscinas, campos de futebol e um pequeno zoológico.

Neste CarnaUsipa, o clube preparou três dias de folia com música e diversão para toda a família. De 2 a 4 de março, a partir das 9h, a Usipa se transformará em um verdadeiro palco da alegria, trazendo uma programação especial para os foliões, com muita animação, conforto e segurança.

DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS

Com bloquinhos animados, muita música, fantasias, brincadeiras e alegria para as crianças, o Carnaval Kids da Casa Cult promete ser bastante animado. São dez anos de diversão e história. Nos dias 3 e 4 de março, a partir das 17h, os foliões que seguem a Casa Cult vão se reunir para um desfile. A concentração será na praça Daniel Campos Rabelo, no bairro Cariru. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Ipatinga.

BAILINHO ANIMADO

O Shopping Vale do Aço, também em Ipatinga, preparou uma programação especial para quem quer curtir o Carnaval com alegria e segurança. De 28 de fevereiro a 2 de março, o público poderá aproveitar diversas atrações gratuitas no CarnaVale do Aço, evento que reúne música, oficinas infantis e atividades para todas as idades.

A festa começa nesta sexta-feira (28) com um animado Bailinho de Carnaval. Para os pequenos foliões, o CarnaVale do Aço oferece uma programação especial com oficinas temáticas gratuitas. As atividades voltadas para crianças de até 12 anos prosseguem nos dias 1º e 2 de março, a partir das 14h, no piso 1 do shopping. As atrações contam ainda com aventuras no alpinismo inflável e no passeio do Trenzinho Caramelo.

NATUREZA

Para quem curte o contato especial com a natureza, as opções em Ipatinga incluem pousadas e empreendimentos que integram o roteiro turístico, além das famosas e belíssimas cachoeiras. Um dos carnavais mais animados da região é o Bloquinho do Parque, que já virou tradição no Clube Parque das Cachoeiras.

De 2 a 4 de março, o clube oferece uma programação animada com muita música, lazer e diversão. No Bloquinho do Parque, o folião ainda aproveita o ambiente familiar e se diverte ao som de bandas com vários estilos musicais, além de poder preparar aquele churrasco especial.

IMPACTO VIBRANTE

Em Ipatinga, o Carnaval ganha neste período um tom especial que vai além da folia. É uma celebração que mistura fé, diversão e descanso, como destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo, Dijalma Matos. “Milhares de fiéis e turistas convergem para o nosso município, impulsionando o setor turístico e gerando um impacto significativo na economia local, aquecendo-a desde a rede hoteleira, aos estabelecimentos gastronômicos que operam em sua plenitude, o comércio que experimenta um crescimento substancial até o sistema de transporte que mantém um fluxo intenso para atender à demanda. Esse dinamismo econômico fomenta a geração de empregos e reforça o sentimento de pertencimento da comunidade”, destacou.