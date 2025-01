O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta segunda-feira (6) sua renúncia ao cargo e à liderança do Partido Liberal, em meio a uma crescente insatisfação popular e perspectivas desfavoráveis nas pesquisas eleitorais. O premiê permanecerá no poder temporariamente até que seu partido escolha um novo líder.

A decisão de Trudeau, que governa o país desde 2015, acontece em um momento crítico para sua gestão. Os últimos dois anos foram marcados por uma significativa queda em sua popularidade, impulsionada principalmente pela insatisfação dos canadenses com a alta dos preços e a crise habitacional que afeta o país.

Além de renunciar ao cargo de primeiro-ministro, Trudeau também determinou a dissolução do parlamento, que manterá sua atual configuração até 24 de março. A medida é vista como uma tentativa estratégica de fortalecer as chances do Partido Liberal nas eleições legislativas marcadas para 20 de outubro, embora as pesquisas indiquem uma provável vitória dos conservadores.

Durante seus oito anos como primeiro-ministro, Trudeau, que conquistou duas reeleições, estabeleceu-se como uma figura proeminente na política internacional. No entanto, os desafios econômicos internos e o desgaste natural de um longo período no poder contribuíram para o enfraquecimento de sua liderança. Com esta renúncia, encerra-se um importante capítulo na história política canadense, abrindo espaço para uma nova liderança em um dos países mais influentes do mundo.

*Com informações CBN