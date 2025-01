Donald Trump reassumiu a presidência dos Estados Unidos no início da tarde desta segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, em uma cerimônia solene realizada no Capitólio em Washington DC, marcando seu retorno ao cargo após quatro anos afastado do poder.

O republicano prestou juramento com a mão direita erguida e a esquerda sobre a Bíblia, pronunciando as palavras tradicionais do compromisso presidencial: “Irei, na melhor das minhas capacidades, preservar, proteger e defender a Constituição”. A cerimônia, que aconteceu na Rotunda do Capitólio, foi acompanhada por aplausos dos presentes.

Antes da posse do novo presidente, seu companheiro de chapa JD Vance também prestou juramento, assumindo oficialmente o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos. A cerimônia representa um momento histórico na política americana, sendo a primeira vez que um ex-presidente retorna ao cargo após um período de afastamento.

O retorno de Trump ao poder ocorre em meio a um cenário de intensas divisões políticas no país. Durante sua campanha, o republicano prometeu implementar mudanças significativas em diversas áreas, incluindo imigração, política externa e economia. Sua vitória nas eleições presidenciais de 2024 confirmou o forte apoio que mantém entre sua base eleitoral.

A posse de Trump como 47º presidente dos Estados Unidos marca o início de um novo capítulo na história política americana, trazendo expectativas e incertezas sobre os rumos que o país tomará nos próximos quatro anos sob sua liderança.