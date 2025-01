A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está intensificando ações nas regiões mais afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o município. Entre as medidas adotadas estão a distribuição de hipoclorito de sódio, produto essencial para o tratamento de água destinada ao consumo humano, e o controle de roedores, além de campanhas educativas com panfletagem para orientar a população sobre prevenção e cuidados pós-enchente.

O secretário de Saúde de Ipatinga, Walisson Medeiros, destacou o empenho das equipes: “Estamos atuando de forma direta para proteger a saúde da população. O hipoclorito de sódio que estamos distribuindo é fundamental para desinfecção e limpeza, ajudando a prevenir doenças transmitidas pela água e alimentos contaminados. Além disso, estamos realizando ações de combate aos roedores, que representam outro risco importante. Nosso objetivo é mitigar os impactos à saúde causados pelas inundações”.

A infectologista Carmelinda Lobato, do Hospital Municipal Elaine Martins (HMEM), ressalta que “enchentes aumentam os riscos de diversas doenças causadas pela contaminação de água e alimentos e pela presença de animais peçonhentos”.

DIARREIAS

A médica alerta para o risco de ocorrerem quadros de diarreias, principalmente pela eventual ingestão de água contaminada, assim como dificuldade na higienização dos alimentos, das mãos, de objetos e moradias. “Por isso, é muito importante que as pessoas só façam o consumo de água tratada adequadamente ou água mineral engarrafada”, recomenda.

Por essa razão é que a distribuição do hipoclorito é tão necessária, lembra a infectologista.

Recomenda-se ainda descartar alimentos que tenham tido contato com a água da enchente, mesmo que estejam em embalagens seladas, e higienizar utensílios e superfícies antes do uso.

ANIMAIS PEÇONHENTOS

Acidentes com cobras, aranhas e escorpiões são outro risco. “Com as enchentes, esses animais tendem a buscar abrigo em residências. Desse modo, é importante não andar descalço e ter cuidado ao manusear objetos e roupas”.

Em caso de acidente, acrescenta a infectologista, é fundamental procurar atendimento médico imediato. Adultos devem procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ao passo que crianças devem ser levadas para o Hospital Municipal.

HEPATITE A

A hepatite A é outra preocupação nesse período, pois é transmitida pelo contato com água contaminada. “Essa doença pode levar a quadros de diarreia e causar quadros graves que acometem o fígado. Por isso é muito importante o cuidado com a ingestão da água e a higienização dos alimentos. O hipoclorito que está sendo distribuído também vai ajudar bastante na prevenção da hepatite A. A vacinação também é uma forma eficaz de prevenção”, orienta.

LEPTOSPIROSE

A leptospirose é transmitida em contatos com água contaminada pela urina de ratos. “A bactéria causadora pode penetrar até mesmo em pele íntegra. Evitar contato com águas de enchentes e usar proteção adequada são medidas essenciais. Após qualquer exposição, é necessário lavar o local com água corrente e limpa”, explica a médica.

Sintomas como febre, dor no corpo ou de barriga devem ser tratados como sinais de alerta. “Nesse caso, procure imediatamente a unidade de saúde para receber o tratamento adequado”, adverte.

A Secretaria Municipal de Saúde também reforçou que ações de conscientização e combate aos roedores já estão em andamento, com o objetivo de proteger a população e evitar surtos de doenças.