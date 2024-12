A Câmara dos Deputados promove uma audiência pública na próxima quinta-feira (12) para debater os efeitos da inteligência artificial na economia brasileira. O evento, organizado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes), acontece às 10h no plenário 4 e promete aprofundar discussões sobre produtividade, emprego e inovação.

Sob relatoria do deputado Helio Lopes (PL-RJ), o encontro abordará temas cruciais como transformações no mercado de trabalho, surgimento de novos modelos de negócios e questões relacionadas à desigualdade econômica. A iniciativa faz parte de um estudo mais amplo que contempla aspectos como inclusão digital, automação e empregabilidade.

Segundo a Agência Câmara de Notícias, o presidente do Cedes, deputado Da Vitoria (PP-ES), lidera os trabalhos do órgão que, desde 2003, já produziu 27 estudos estratégicos para o país. Como órgão técnico-consultivo da Câmara, o Centro tem histórico de contribuições significativas para a formulação de políticas públicas, com diversos estudos convertidos em legislação.

A audiência surge em momento oportuno, quando empresas e instituições brasileiras intensificam o uso de sistemas automatizados em suas operações. Os parlamentares avaliarão também aspectos regulatórios e éticos do uso dessa tecnologia, considerando seu impacto no mercado financeiro e na sociedade como um todo.

O debate promete trazer à tona preocupações sobre o futuro do trabalho e as necessidades de adaptação da economia nacional frente às mudanças tecnológicas. A participação de especialistas e representantes de diversos setores deve enriquecer as discussões sobre como preparar o Brasil para os desafios e oportunidades trazidos pela inteligência artificial.

Com 23 parlamentares em sua composição, o Cedes reforça seu papel como centro de excelência em análises estratégicas, contribuindo para o desenvolvimento de políticas que possam maximizar os benefícios da revolução tecnológica em curso, minimizando seus possíveis impactos negativos na sociedade brasileira.