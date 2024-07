No próximo domingo, 7 de julho, o Entre Nós Coletivo de Danças apresentará o espetáculo “Recomeçar” no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 20h. A performance promete ser uma celebração do renascimento e da renovação, trazendo à tona a metáfora de um novo amanhecer após uma noite escura.

“Recomeçar” explora temas como a superação de obstáculos, o aprendizado com experiências passadas e a busca por novos caminhos. A peça enfatiza a importância da resiliência e da determinação, oferecendo ao público uma mensagem poderosa de coragem e transformação pessoal.

O Entre Nós Coletivo de Danças, formado por professoras de dança árabe do Vale do Aço, tem como missão promover essa arte através de aulas, workshops, encontros, shows e espetáculos. O coletivo foi fundado pela professora Cíntia Barros, que buscava unir profissionais da dança árabe e ampliar sua presença na região.

O primeiro espetáculo do grupo, “Entre Nós”, deu origem ao nome do coletivo e simboliza a união e apoio mútuo entre mulheres, cada uma desatando os nós de suas vidas e ajudando outras a fazer o mesmo. Atualmente, o coletivo é composto pelas professoras Carla Linhares, de Timóteo; Cíntia Barros, de Ipatinga; Edlene Verany, de Coronel Fabriciano; Fernanda Cabral, de Timóteo; e Ju Ferraz, de Coronel Fabriciano. Unidas pela paixão pela dança, elas continuam a inspirar e transformar vidas com suas performances.

Os ingressos para “Recomeçar” já estão disponíveis e podem ser adquiridos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas ou pelo site www.sympla.com.br. Estão sendo oferecidos valores promocionais para quem doar produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza ou alimentos não perecíveis, que serão encaminhados à Guarda Mirim Boinas Verdes Escola de Aprendiz, localizada no bairro Caladinho do Meio, em Coronel Fabriciano.

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (31) 98869-4564.

Serviço:

Espetáculo: Recomeçar

Entre Nós Coletivo de Danças

Data: 7 de julho de 2024

Horário: 20h

Local: Centro Cultural Usiminas

Ingressos: Bilheteria do Centro Cultural Usiminas ou www.sympla.com.br (valores promocionais mediante doação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza)

Informações: 31 98869-4564 (WhatsApp)