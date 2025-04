No dia 11 de maio, às 20h, o cantor e compositor Leoni sobe ao palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas para abrir a Série Música no Instituto Usiminas – MPB. O show marca os 40 anos de carreira do artista fundador da banda Kid Abelha e terá ingressos a preços populares, a partir de R$ 30.

A apresentação será marcada por canções que fazem parte da história da música popular brasileira, desde hits do Kid Abelha (Pintura Íntima, Porque Não Eu, Como Eu Quero) até clássicos da carreira solo (Garotos II, Temporada das Flores), um repertório que está carregado de nostalgia e gratidão por décadas de sucesso em todo o país.

Em toda sua trajetória, Leoni ganhou sete discos de ouro, um DVD de ouro e teve por volta de 200 canções gravadas. Como compositor, ele tem parcerias com grandes nomes da música brasileira como Cazuza, Zélia Duncan, Frejat, Herbert Vianna, Marcos Valle, Xande de Pilares e Zeca Baleiro.

A Série Música no Instituto Usiminas – MPB é uma realização do Instituto Usiminas, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, democratizar o acesso à arte e cultura é uma maneira da empresa contribuir efetivamente na vida da comunidade onde está inserida. “Leoni é o primeiro nome de muitos que vamos trazer aos nossos espaços em 2025. Preparamos uma programação que vai agradar a diversos públicos, com valores acessíveis, sempre com o objetivo de promover essa aproximação do público com a arte e cultura”, destaca.

Os ingressos para o show do Leoni na Série Música – MPB, além dos demais espetáculos em cartaz nos espaços culturais Usiminas, podem ser adquiridos de maneira presencial na bilheteria do Centro Cultural Usiminas que está aberta de quinta a sábado, das 12h às 20h, ou online em sympla.com/institutousiminas.

Serviço:

Série Música no Instituto Usiminas – MPB

Leoni: 40 anos na estrada

Dia: 11/05

Horário: 20h

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Classificação: Livre