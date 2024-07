Ipatinga é um dos 101 municípios mineiros contemplados na primeira fase do Programa Minas Forma, iniciativa desenvolvida pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG), com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac em Minas).

A proposta do programa é ofertar oportunidades de aprendizado e formação profissional e comportamental gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, em especial aquelas em situação de pobreza.

A administração municipal de Ipatinga, através das secretarias de Assistência Social (SMAS) e de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdetur), atua como uma parceira do programa e está empenhada na divulgação dessa oportunidade, contribuindo com a mobilização e captação de alunos.

PÚBLICO-ALVO

A participação no programa é aberta a pessoas com idade mínima de 18 anos. Contudo, serão priorizados grupos com maiores dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, como jovens e mulheres com mais de 40 anos, em situação de pobreza.

BOLSA-AUXÍLIO

Os estudantes regularmente matriculados serão beneficiados com o pagamento de bolsa-auxílio. Ao longo da participação no curso, os alunos recebem uma contribuição de caráter indenizatório, como forma de auxílio para custear despesas com deslocamentos e alimentação.

A carga horária diária é de três ou quatro horas, dependendo do curso ofertado, e o aluno receberá R$ 6 por hora frequentada. Os valores serão repassados semanalmente aos alunos, mediante transferência bancária.

TÉCNICAS DE OPERAÇÃO DE CAIXA

Nesta fase, as vagas oferecidas serão para os setores de Turismo e Cultura, com foco no comércio e serviços. O primeiro curso a ser ofertado em Ipatinga terá o tema “Técnicas de Operação de Caixa”. A carga horária é de 60 horas e a previsão é de que as aulas se iniciem no dia 12 de agosto, sendo ministradas no turno da manhã, no Senac Ipatinga (R. Itajubá, 250 – Centro). Para se inscrever neste curso, é necessário que o interessado tenha o Ensino Fundamental completo.

INSCRIÇÃO

Para se inscrever, os interessados devem procurar um dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) até o dia 15 de julho. A matrícula dos alunos selecionados será feita pelo Senac. Vale salientar que 10% das vagas disponibilizadas são destinadas às Pessoas com Deficiência (PcD).

Cras I – Rua Mangaratiba, 195 – Veneza II

Cras II – Rua Jericó, 90 – Canaã

Cras III – Rua Angélica, 385– Bom Jardim

Cras IV – Rua Morangos, 17 – Limoeiro

Cras V – Av. Gerasa, 2086 – Bethânia