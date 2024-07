Crianças, adolescentes e adultos têm uma agenda extensa durante o período de recesso escolar do mês de julho. Mais de 100 atrações gratuitas e descentralizadas ocuparão os equipamentos municipais de cultura distribuídos em todas as regionais de Belo Horizonte. Tem programa para todas as idades e todos os gostos, como sessões especiais de cinema no Cine Santa Tereza, atrações do Circuito Municipal de Cultura e oficinas e outras atividades lúdicas nos Centros Culturais, bibliotecas e museus da cidade.

Os Centros Culturais oferecem, em todas as regionais, oficinas, cineminha, teatro de cordel com bonecos, exposições literárias, jogos de tabuleiro, entre outras atrações para crianças e adolescentes. As Bibliotecas dos Centros Culturais também estão preparando oficinas literárias, assim como a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. Na agenda da criançada ainda tem espaço para oficinas educativas lúdicas em museus.

Já no Cine Santa Tereza tem cinema nacional infantil e uma seleção de filmes brasileiros e internacionais sobre o mundo animal. Os ingressos para todas as sessões do Cine Santa Tereza podem ser retirados gratuitamente no site Sympla ou na bilheteria do cinema.

MUSEUS ABREM AS PORTAS PARA DESENHOS E MALABARES

A programação especial do Museu de Arte da Pampulha (MAP) será realizada nos dias 24 e 31 de julho, no Centro Cultural Zilah Spósito, que fica no bairro Jaqueline. Serão oferecidas as oficinas “Paisagem imaginada” e “Imprimindo a paisagem, que irão possibilitar às crianças explorar e fazer intervenções no espaço e aprender noções básicas do desenho, como perspectiva, observação, conceito de superfície, mancha e impressão.

No dia 20 (sábado), das 14h às 17h, o Museu da Moda (MuMo), o lúdico estará presente na oficina “Gabinetinho de Desenho: experiências em desenho e colagens para crianças”. A oficina é voltada para crianças de 7 a 12 anos e tem como objetivo prático de integrar desenho e colagem de revistas, jornais e outros materiais impressos. Os participantes devem trazer jornais e revistas, tesoura sem ponta e cola escolar (não tóxica) e material escolar de desenho para executarem as atividades propostas. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail: [email protected].

CIRCUITO MUNICIPAL DE CULTURA PREPARA DIVERSAS ATIVIDADES

Na programação do projeto Circuito Municipal de Cultura serão oferecidas oficinas e apresentações artísticas circenses nas manhãs dos sábados 20 e 27 de julho, no Museu Casa Kubitschek. Também será realizada a Mostra Especial Infantil de Férias, composta por sessões infantis com filmes nacionais no Cine Santa Tereza. Entre os dias 7 e 31 de julho, longas como “O Menino Maluquinho” (Helvécio Ratton, 1995), “Detetives do Prédio Azul” (André Pellenz, 2017), “Turma da Mônica – Laços” (Daniel Rezende, 2019), e “Pluft, o Fantasminha” (Rosane Svartman, 2022) estarão em cartaz para toda a família. O Circuito Municipal de Cultura é realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Odeon, com apoio cultural do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através de recursos do Fundo Especial do Ministério Público – Funemp.

MAIS SESSÕES ESPECIAIS NO CINE SANTA TEREZA

A “Mostra Planeta Animal” entra em cartaz no Cine Santa Tereza trazendo uma seleção de animações e filmes infantojuvenis que destacam a diversidade e a beleza do reino animal. As sessões serão apresentadas às quartas, quintas e sextas-feiras, entre 3 e 24 de julho, sempre às 16h30.

Para os adultos, o Cine Santa Tereza preparou a mostra “Vidas em compasso: cinebiografias musicais”, trazendo histórias de Cazuza, Zezé di Camargo & Luciano, Adoniran Barbosa, além de uma sessão comentada com os atores de “O meu sangue ferve por você” (Paulo Machline, 2020), filme que retrata a vida do cantor Sidney Magal. A mostra vai até o dia 31 de julho.

Toda a programação do Cine Santa Tereza pode ser consultada no site Sympla.

ENCONTROS NA BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTIL E JUVENIL

As crianças e suas famílias poderão participar de oficinas literárias para estimular a criatividade, a atenção e o afeto na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, com encontros entre os dias 6 e 31 de julho. Serão oferecidas atividades de colagem, narração de histórias, leituras compartilhadas, discussão sobre quadrinhos, entre outras atrações.

CENTROS CULTURAIS RECEBEM PROGRAMAÇÃO VARIADA

Os 17 Centros Culturais, equipamentos municipais distribuídos nas nove regionais de Belo Horizonte, recebem uma programação variada, com oficinas, cineminha, leitura, jogos de tabuleiro, peças teatrais e muito mais.

A Escola Livre de Artes Arena da Cultura realiza a oficina “Brinquedos e Brincadeiras”, em 11 centros culturais: Alto Vera Cruz, Jardim Guanabara, Padre Eustáquio, Pampulha, São Bernardo, São Geraldo, Urucuia, Nordeste, Venda Nova, Vila Fátima e Zilah Spósito. Essa ação promoverá momentos lúdicos de interação social e contato com a cultura da infância. As crianças vivenciam brincadeiras populares e também aprendem a confeccionar brinquedos. Esses centros também contarão com outras atividades ao longo do mês.

O escritor, cartunista e cronista Ziraldo (1932-2024) será o homenageado do mês pelo Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira – localizado no Mercado da Lagoinha – com a realização da exposição literária “Um autor muito maluquinho”. Para incentivar o hábito da leitura e fomentar a produção de literatura, o Centro Cultural Lindeia Regina promove uma programação literária especial, com oficinas, narração de histórias, sarau e luau.

As oficinas-vivência do projeto “Na Pracinha” chegam ao Centro Cultural Bairro das Indústrias e ao Centro Cultural Vila Marçola, trazendo mediação de leitura de livros que têm a cidade como personagem. A partir dessa dinâmica, as crianças serão convidadas a desenhar a cidade que (re)criam, (re)imaginam, sonham e anseiam.

No Centro Cultural Santa Rita, a oficina “Brincarte” convida as crianças para uma experiência lúdica que envolve confecção de brinquedos, dobraduras e outras atividades imaginativas. Entre as ações programadas para o Centro Cultural Salgado Filho, estão o evento “Premiere Minas” – uma vitrine para exibição de filmes nunca lançados no Estado, oficinas com jogos de tabuleiro e Acervo em Foco em comemoração ao Dia do Escritor.