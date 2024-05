Em uma demonstração de compromisso social, a Kadima Holding e o Projeto Reino do Bem anunciaram nesta quarta-feira (15), uma iniciativa conjunta que promete transformar vidas em comunidades carentes em todo o Brasil. Sob o nome de Kadima Educa+, o programa visa disponibilizar 10.000 bolsas de cursos profissionalizantes, inteiramente gratuitas, para Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

O CEO da Kadima Holding, Wederson Marinho, líder visionário e defensor da educação de qualidade, enfatizou a importância fundamental deste projeto. “Acreditamos firmemente que a educação é a chave para desbloquear o potencial humano e impulsionar o desenvolvimento comunitário”, declarou Marinho. Sua paixão pela educação e compromisso com o bem-estar das pessoas têm sido evidentes ao longo de sua trajetória, incluindo seu papel como fundador de Clubes de Lions Internacional em Minas Gerais.

O sucesso do programa Kadima Educa+ é amplificado não apenas pela Kadima Holding, mas também por parcerias estratégicas com organizações e voluntários excepcionais. Essas colaborações desempenham um papel crucial em estender os benefícios da educação a comunidades marginalizadas em todo o país.

No entanto, o verdadeiro impacto deste programa depende do envolvimento ativo da sociedade. Todos são convidados a se juntar a esta missão transformadora, seja através do voluntariado em ações sociais locais ou da doação de cursos para aqueles que necessitam. Cada ato de solidariedade contribui para construir um futuro mais promissor para todos.

O Kadima Educa+ não é apenas um programa educacional, mas uma expressão tangível de solidariedade e compromisso com o bem-estar social. Com o apoio de parceiros dedicados e voluntários engajados, a iniciativa visa continuar impactando positivamente a vida das pessoas, uma comunidade de cada vez.

Para se inscrever e garantir uma das 10.000 bolsas gratuitas, as Organizações da Sociedade Civil podem acessar o formulário de inscrição disponível em https://forms.gle/D5gtaFT64Y63sus89.

Para saber mais sobre o Projeto Reino do Bem e como conectar-se a projetos sociais, voluntários e doadores, visite o site www.reinodobem.com.br.