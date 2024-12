A Prefeitura de Ipatinga deu o pontapé inicial para uma oportunidade única de impulsionar o esporte no município em 2025. Publicado nesta sexta-feira (27), o edital da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte convida atletas e paratletas locais a apresentarem projetos inovadores que possam transformar o cenário esportivo da cidade.

Com inscrições abertas até 27 de janeiro de 2025, a iniciativa utiliza um modelo simples e eficiente de captação de recursos: a dedução do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para empresas parceiras. Essa colaboração entre o setor privado e o poder público é essencial para garantir o sucesso da iniciativa.

Empresas de Ipatinga podem contribuir diretamente para o desenvolvimento esportivo local ao financiar projetos inscritos no programa. Em contrapartida, têm direito a uma dedução de até 50% do saldo devedor mensal ou anual do ISSQN. Isso representa uma parceria de impacto mútuo: mais apoio para atletas e paratletas e maior engajamento do setor empresarial no desenvolvimento da cidade.

Os projetos submetidos serão avaliados pelo Conselho Municipal de Incentivo ao Esporte (CMIE), com a divulgação dos contemplados marcada para o dia 1º de março de 2025. A partir desta data, os selecionados poderão buscar patrocinadores que, amparados pela Lei, terão seus aportes compensados com a dedução tributária.

COMO PARTICIPAR?

Inscrição – Acesse o edital no site oficial da Prefeitura de Ipatinga (https://encurtador.com.br/7zPOg) e preencha o formulário disponível. As cópias dos documentos levantados pelos candidatos deverão ser entregues em envelope lacrado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, localizada no terceiro andar do prédio da Prefeitura, na avenida Carlos Chagas, 789, bairro Cidade Nobre, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.