Onze paratletas do Polo Sete de Outubro/Liga Ipatinguense de Esportes Especializados (Liespe), cujo projeto é mantido com recursos da Prefeitura de Ipatinga, representam Minas Gerais nas Paralimpíadas Escolares, realizadas pelo Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo. Os jogos começaram nesta quarta-feira (27) e vão até o próximo sábado (30). A delegação mineira é composta com 176 jovens paratletas.

Considerada a maior competição de modalidades paralímpicas escolares do país, a Paralimpíadaenvolve atletas dos 72 Centros de Referência Paralímpicos do Brasil. O grupo de Ipatinga, que inclui profissionais de apoio como técnicos e equipe médica, representa o Projeto Esporte Cidadania, desenvolvido no Polo de Educação Integral Sete de Outubro, no bairro Veneza, viabilizado por meio de uma parceria entre as Secretarias de Educação (SME) e Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), mais a Liespe.

Consolidadas como vitrine para jovens talentos, as Paralimpíadas Escolares têm disputas em 13 modalidades, como atletismo, natação, bocha, tênis de mesa e badminton. Com paratletas especialistas em provas de atletismo (corridas, saltos, arremessos e lançamentos), a equipe do Polo Sete de Outubro é formada pelos paratletas Isaque Oliveira dos Santos (Escola Municipal Artur Bernardes), Ketleen Madeira Viega (E. M. Artur Bernardes), Miguel Benaia Júlio Morais (EM Artur Bernardes), Victório da Silva (E. M. Artur Bernardes), Brenda Mariano (E. M. Éverson Magalhães Lage), Maria Eduarda Almeida Fernandes (E. M. Deolinda Tavares Lamego), Luiz Otávio de Almeida (E. M. CarlosDrummond de Andrade), João Luiz Santos (Escola Sesi), Maria Luiza Costa Silva (Colégio Batista), Patrick Cauã Ferreira Cruz (Escola Estadual Nacif Selim de Sales) e Willian Menezes (E. E. Nilza Luzia de Souza Butta).

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga, Carlão Oliveira, que acompanha a delegação em São Paulo, destaca a parceria do município com o Comitê Paralímpico Brasileiro no apoio e incentivo à prática esportiva. “É uma parceria que promove o desenvolvimento de pessoas com deficiência e descobre talentos. O projeto paralímpico de Ipatinga foi implantado pelo atual governo municipal justamente como uma maneira de estimular a prática do paradesporto, resultado da prioridade dada às políticas de inclusão e construção de valores sociais na cidade”, observou.

Também integram a comissão ipatinguenseSimone Martinho, Rosane Maria, Gustavo Felipe, Marcelo Ribeiro, Ildeu Pereira e João Honorato.