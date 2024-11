No próximo domingo, 1º de dezembro, às 20h, a Fundação Aperam inaugura a iluminação natalina do Casarão Histórico que abriga o seu Centro Cultural da Fundação, localizado no Centro de Timóteo. A inauguração contará com a chegada do Papai Noel e uma apresentação teatral com DaMa Espaço Cultural e do Coral Infantojuvenil Aperam.

O Bom Velhinho poderá ser visitado na Casa do Papai Noel, entre 1º a 9 e do dia 17 a 23 de dezembro de 19h às 22h30. Os visitantes também poderão apreciar apresentações de canções natalinas com os músicos da Acordes, na Fundação Aperam, nos dias 7, 8, 21 e 22.

Para quem deseja tirar fotos com o Papai Noel, a Fundação Aperam irá disponibilizar um totem fotográfico para ativação de fotos personalizadas. As fotos também serão publicadas na página do facebook da Fundação Aperam.

ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO

Mais de 100 mil microlâmpadas e novos refletores de led vão iluminar e colorir a fachada da Fundação, a locomotiva, a árvore de natal e o cenário, de forma mais sustentável, com menor consumo de energia.

A decoração da área externa do prédio, que contará com o tradicional cenário natalino, com espaços instagramáveis, no jardim da Fundação Aperam, além de uma árvore de natal de inox de nove metros de altura, presépio, caixas de presentes gigantes, guirlandas e a Casa do Papai Noel também vão compor a decoração, trazendo toda a magia do natal para a cidade. Os espaços ficam abertos à comunidade para visitação gratuita durante o mês de dezembro.

CANTATA DE NATAL

O Coral Infantojuvenil da Aperam volta a apresentar a Cantata de Natal, nos dias 14 e 15/12 (sábado e domingo), às 21h. Sob regência da maestrina Josiane Drummond, o Coral vai contar também com o acompanhamento dos músicos Marcony Carvalho, Calebe Bicalho, Ramon Soares e Gabriel Moura e Fernando Rian. No dia 6/12 (sexta-feira), o Coral participa da programação de Natal do Shopping Vale do Aço.