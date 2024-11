O Centro de Referência em Dança do Vale do Aço realiza nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro uma mostra de ballet clássico, fruto de quatro meses de aulas gratuitas oferecidas a jovens estudantes da rede pública. O evento, com entrada franca, acontecerá na Academia Olguin, no bairro Horto, em Ipatinga, a partir das 19h.

A iniciativa, conduzida pela Associação Cultural Zélia Olguin, foi financiada pela Lei Paulo Gustavo e reuniu alunas de 10 a 16 anos, residentes no Vale do Aço. As aulas, ministradas pelos professores Salette Olguin, Guilherme Júnio e Larissa Olguin, contaram com uma programação voltada para o desenvolvimento técnico e artístico das participantes.

O evento será aberto pela bailarina Maria Eduarda Caetano, ex-aluna da Academia Olguin, que interpretará o clássico solo “A Morte do Cisne”, coreografado em 1905 por Mikhail Fokine e com música de Camille Saint-Saëns. Maria Eduarda, que começou no ballet aos três anos e atualmente estuda Medicina em Belo Horizonte, retorna aos palcos para inspirar as jovens bailarinas do projeto.

Na sequência, as alunas mais jovens, com até 10 anos, apresentam “Divertissement”, coreografia criada por Larissa e Salette Olguin, destacando a leveza e a alegria da dança.

Já as alunas de até 16 anos encenam o espetáculo “O Jardim Encantado de Naina”, com remontagem de Guilherme Júnio. A coreografia, baseada em uma cena da ópera “Ruslan e Ludmila”, de Mikhail Glinka, transporta o público para um jardim mágico, onde criaturas encantadoras habitam o castelo da feiticeira Naina.

Além das apresentações, o evento contará com acessibilidade em Libras, garantindo a inclusão de pessoas surdas. A tradução será realizada por Vânia Coelho e sua equipe. A produção tem a assinatura de Enyály Poletti, e a assessoria de imprensa fica a cargo de Marilda Lyra.

Serviço:

Mostra de Ballet Clássico – Centro de Referência em Dança do Vale do Aço

Coreografias: “A Morte do Cisne”, “Divertissement” e “O Jardim Encantado de Naina”

Datas: 30 de novembro e 1º de dezembro de 2024

Horário: 19h

Local: Academia Olguin, bairro Horto – Ipatinga

Entrada gratuita (retirada de ingressos no local, 1h antes da apresentação)

Para mais informações, acesse o Instagram @academiaolguinbalet ou entre em contato pelos telefones (31) 98605-8026 e (31) 99966-4166.