O Serviço Social Autônomo (Servas) lança a Campanha SOS Águas 24/25, uma iniciativa emergencial para prestar assistência às populações afetadas pelas chuvas e períodos de seca que atingem Minas Gerais. Nesta fase, a campanha visa dar suporte aos atingidos pelas chuvas que assolam o Estado.

A campanha busca arrecadar doações via Pix, que serão convertidas em créditos para o cartão humanitário, e coletar itens essenciais como alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza e água mineral, para compor o kit de ajuda humanitária.

A SOS Águas, idealizada pelo Servas, integra o Programa de Proteção Emergencial (PPE) da instituição, e conta com o apoio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese), Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Na campanha de assistência às vítimas das chuvas de 2023/24, o Servas beneficiou mais de 16 mil pessoas, em mais de 62 municípios mineiros. Nesta temporada, o intuito é ampliar esse número e impactar positivamente as comunidades afetadas.

COMO FUNCIONA

Os cartões humanitários e kits de ajuda humanitária serão destinados às famílias que residam em municípios que tiveram situação de emergência ou estado de calamidade reconhecidos pela Cedec em decorrência de chuva ou de seca ocorridas no período de realização da campanha, e que estejam cadastradas no CadÚnico.

Além desses critérios, as doações recebidas e distribuídas pelo Servas serão destinadas às entidades socioassistenciais cadastradas e aptas na instituição. Já a distribuição realizada por meio da Cedec seguirá os critérios estabelecidos pelo órgão.

Ao priorizar o atendimento aos municípios, serão levados em consideração a posição no Índice de Pobreza Multidimensional de Minas Gerais (IPM Minas) e aqueles com decreto reconhecido há mais tempo.

CARTÃO HUMANITÁRIO

Além de fomentar a economia local em cidades atingidas, o cartão possibilita um menor custo de transporte, logística e atendimento. Ele também garante autonomia e dignidade dada aos beneficiários para adquirirem os itens que realmente precisam. Com recarga única, o cartão permite a aquisição de alimentos, produtos de higiene e limpeza e utensílios.

CONSCIENTIZAÇÃO

Além da assistência emergencial, serão distribuídas cartilhas com orientações práticas para a prevenção de riscos e o fortalecimento da resiliência comunitária. Essa medida visa capacitar as comunidades para enfrentarem adversidades futuras com maior preparo e segurança.

COMO DOAR

Doações financeiras podem ser realizadas via Pix para a chave sosaguas@servas.org.br e serão destinadas à recarga dos cartões humanitários.

Pequenos volumes podem ser entregues na sede do Servas, que fica na Avenida Cristóvão Colombo, número 683, bairro Funcionários, em Belo Horizonte. O atendimento é de segunda e sexta-feira, das 9h às 17h. Doações de maior porte devem ser agendadas pelo e-mail comunicacao@servas.org.br.

SOLIDARIEDADE PARA TODAS AS ESTAÇÕES

A presidente do Servas, Christiana Renault, destacou a abrangência e a relevância da campanha para o enfrentamento das dificuldades impostas tanto pelo período chuvoso quanto pelas estiagens:

“Em um estado tão diverso como Minas Gerais, é fundamental que nossas ações considerem as diferentes realidades enfrentadas pelas comunidades, sejam elas impactadas pelas enchentes ou pela seca. Esta campanha vai além da assistência imediata: ela promove dignidade, prepara as comunidades para o futuro e reforça o nosso compromisso em ser uma ponte de solidariedade para quem mais precisa”, explica.

A campanha reafirma o compromisso do Servas em construir uma rede de solidariedade e promover ações concretas que impactem positivamente a vida de quem mais precisa.

SERVAS

O Servas realiza programas, projetos e ações de desenvolvimento social fundamentados nos pilares da inclusão social e do voluntariado. A missão da instituição é fortalecer a inclusão social no estado, em parceria com os setores público e privado, por meio de uma rede de entidades socioassistenciais e de voluntários.