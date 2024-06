Ações simultâneas de recrutamento e seleção acontecem no município de Naque e Açucena. A iniciativa da Cenibra acontece nesta sexta-feira (14), das 8h às 17h, para recrutamento de profissionais que desejam fazer parte do seu quadro de colaboradores.

No município de Açucena, o atendimento será realizado no Centro de Cultura, localizado na Praça Edson de Miranda, 26, Centro. Já em Naque, a seleção ocorrerá na rua Dorcelino, 18, no Centro. A empresa busca pessoas acima de 18 anos. Não é necessário comprovação de escolaridade nem experiência prévia.

Para se inscrever, os candidatos precisam comparecer ao local munidos de documentos pessoais. As vagas são para realizar atividades no cultivo do eucalipto, tais como: limpeza de área, irrigação, plantio e adubação. A diversidade e a inclusão fazem parte da política da Cenibra. Por isso, todas as pessoas são bem-vindas, incluindo diversas origens, raça, gênero, deficiência e idade 50+.

BENEFÍCIOS

A empresa oferece salário com registro em CLT, alimentação, transporte, plano de saúde extensivo aos familiares, participação nos lucros e outros benefícios.

SOBRE A EMPRESA

Constituída em 13 de setembro de 1973 e localizada no leste de Minas Gerais, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra) opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente (MG), com duas linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade instalada de 1.200.000 toneladas/ano. A empresa está presente em 54 municípios mineiros, com mais de 8 mil colaboradores próprios e terceiros. Conta com uma cartela de benefícios para seus profissionais, programas de saúde e bem-estar. Além de ações voltadas para o desenvolvimento e a construção de carreiras de longo prazo para os colaboradores.

Serviço:

Recrutamento em Açucena

Data: 14 de junho

Horário: 8h às 17h

Local: Centro Cultural – Praça Edson Miranda, 26 – Centro

Recrutamento em Naque

Data: 14 de junho

Horário: 8h às 17h

Local: Rua Dorcelino, 18 – Centro

Mais informações: [email protected] | 0800 283 3829