A Secretaria de Governança de Desenvolvimento Econômico de Coronel Fabriciano, realizou na última terça-feira (11), o pré-lançamento do Almanaque Serra dos Cocais – Roteiro Turístico. O evento foi realizado no Sítio das Jabuticabeiras, na comunidade de Nossa Senhora da Vitória dos Cocais, e contou com a presença de empreendedores do setor, representantes do poder público, Sebrae, Agência Metropolitana do Vale do Aço, Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas, Comtur e imprensa.

Com o tema “Natureza com clima de montanha e boa comida”, o almanaque visa promover não só as belezas naturais, como também o clima agradável e a rica gastronomia das montanhas fabricianenses. No total, 10 empreendedores inscritos no plano de desenvolvimento turístico da Serra dos Cocais tiveram seus produtos e serviços apresentados na publicação, que inclui um mapa ilustrado, detalhando todos os atrativos naturais e culturais da região.

A publicação faz parte de um projeto desenvolvido desde 2021, com iniciativas que incluem consultoria financeira, marketing digital, criação de logomarcas entre outras capacitações oferecidas aos empreendedores do local. As ações buscam fortalecer o potencial turístico da região e preparar os empresários para oferecerem experiências únicas aos visitantes.

Alessandro Challub, analista técnico do Sebrae-MG, destacou a importância da publicação. “Esse trabalho conjunto representa um marco inicial no investimento profissional no turismo local. Agora, nosso foco é atrair turistas para vivenciarem de perto todas as maravilhas que a Serra dos Cocais tem a oferecer.

A Serra dos Cocais, está localizada a poucos quilômetros do centro de Fabriciano e oferece diversas atrações, incluindo cachoeiras, mirantes, trilhas para trekking e cicloturismo, além de uma rica herança cultural, com batuque, marujada, festas religiosas e festas juninas. A gastronomia local também é destaque, proporcionando uma experiência culinária diversificada.

O Almanaque é também um convite a explorar a Serra dos Cocais. Ao longo de suas páginas, o leitor é levado a descobrir um destino turístico singular, repleto de experiências acolhedoras e memoráveis, como passeios pela mata, visitas a fazendas históricas, e degustações de produtos artesanais locais, além de homenagear a história dos tropeiros e celebrações culturais, proporcionando uma visão abrangente das diversas atrações turísticas e oportunidades de lazer que a Serra dos Cocais oferece.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Papa, o lançamento é a oportunidade de trazer mais turistas para a região. “Estamos muito felizes de poder entregar hoje, esse brilhante trabalho, desenvolvido por nossa secretaria e parceiros, junto aos empreendedores aqui dos Cocais. Acredito que agora, Fabriciano está preparada para receber não só os turistas locais, mas também de todo o estado e país”, enfatiza.

O almanaque já está disponível virtualmente e pode ser acessado através do link: https://linktr.ee/serradoscocais.