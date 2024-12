Um movimento de solidariedade toma conta do Vale do Aço para amparar mais de 2 mil famílias afetadas pelas fortes chuvas em Coronel Fabriciano. O Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, em parceria com o Sindicomércio e a Jovem Pan Vale do Aço, coordena uma campanha de arrecadação que segue até 13 de janeiro.

A iniciativa surgiu após os dados alarmantes divulgados pela Secretaria de Governança de Assistência Social do município, que apontam 4.928 pessoas atingidas pelos temporais. Do total, 868 pessoas estão desalojadas e 14 famílias encontram-se completamente desabrigadas, necessitando de apoio imediato.

Guilherme Novais, gerente de marketing do Shopping Vale do Aço, ressalta a importância da participação comunitária neste momento crítico. “É hora de nos unirmos para apoiar quem mais precisa”, destaca o gestor, enfatizando o caráter emergencial da campanha.

Os pontos de coleta foram estrategicamente posicionados para facilitar as doações. No shopping, uma caixa especial está instalada no primeiro piso, em frente à Leitura, enquanto o Sindicomércio também recebe as contribuições. A lista de itens necessários inclui água mineral, alimentos não perecíveis, roupas, colchões, produtos de limpeza e materiais de higiene pessoal.

A Defesa Civil de Coronel Fabriciano será responsável pela distribuição dos donativos, garantindo que os recursos cheguem às famílias em situação de vulnerabilidade. A campanha representa um esforço conjunto da sociedade civil e instituições locais para minimizar o impacto das enchentes na região, demonstrando a força da solidariedade em momentos de adversidade.