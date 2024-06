O Movimento Pró-Vidas da BR-381 entrou em contato com o diretor-geral do Dnit, Fabrício Galvão, para obter informações sobre o andamento do lote 8B, que compreende o trecho do entroncamento com a MG-020 até a Avenida Cristiano Machado, do km 445 ao km 458,4. Galvão esclareceu que esse trecho, com 13,4 km de extensão, está atualmente em fase de estudos para a elaboração do edital de licitação.

Segundo Fabrício Galvão, os técnicos estão concentrados na definição das diretrizes e ações necessárias, especialmente no que se refere ao reassentamento, para avançar na elaboração do edital. O diretor destacou que a publicação do edital depende da definição do orçamento, que deverá ser atualizada até agosto, com a previsão de lançamento do edital em outubro.

Em resposta, o Movimento Pró-Vidas BR-381 solicitou ao diretor e à sua equipe um maior empenho para acelerar os trabalhos, buscando antecipar ao máximo a publicação do edital. A urgência se deve ao fato de que o lote 8B tem causado inúmeros transtornos aos usuários da rodovia, sendo crucial a sua rápida intervenção.

HOMENAGEM

Em uma breve visita a Ipatinga, o coordenador do Movimento Pró-Vidas da BR-381, Clésio Gonçalves, encontrou-se com o diretor do Carta de Notícias, William Saliba, para discutir os progressos nas negociações com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O foco das negociações é a aceleração da duplicação do trecho da BR-381 na saída de Belo Horizonte.

Durante o encontro, realizado no restaurante Master Gourmet, localizado no San Diego Suítes de Ipatinga, Clésio Gonçalves aproveitou a ocasião para homenagear William Saliba. A homenagem foi um reconhecimento pelo apoio contínuo do jornalista à causa e pela sua contribuição na divulgação das atividades e reivindicações do movimento.

