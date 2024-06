A empresária da comunicação e jornalista, especialista em gestão de crise de imagem e reputação, CEO da Presoti Comunicação, agência de comunicação empresarial estratégica personalizada, vice-presidente do Conselho Empresarial da Mulher Empreendedora (Ceme) da ACMinas e apresentadora do podcast Histórias Reais, Flávia Presoti é coautora do capítulo “Domando Emoções, Evitando Conflitos: o poder da comunicação assertiva”.

“Ao longo dos meus 26 anos de experiência, gerindo crises de imagem de clientes em diversos segmentos, inúmeras crises com repercussão midiática, não tenho dúvida da importância da comunicação assertiva na gestão de uma crise empresarial. Saber lidar com nossas emoções, saber trabalhar a comunicação com inteligência, transparência e honestidade minimiza a desinformação e a confusão, preservando a imagem e a reputação da empresa”, diz a autora Flavia Presoti.

A obra reúne ao todo 26 profissionais que, de maneira brilhante e profunda, exploram temas essenciais relacionados a Inteligência Emocional. Ao todo são 24 capítulos organizados pela renomada professora, doutora em Psicanálise e Educação, Édila Tais. Assina o prefácio a jornalista, colunista de negócios da Band News e apresentadora e editora do Mesa de Negócios, Inácia Soares e o posfácio, Edna Vasselo Galdoni, presidente do Instituto IVG e CEO da VG Desenvolvimento Humano, RH Influencer Top of Mind 2023.

Ao longo dos capítulos, cada autor oferece uma perspectiva única e especial, guiando o leitor por uma jornada de crescimento pessoal e profissional, onde a inteligência emocional se revela como a ferramenta essencial para navegar pelo complexo tecido das relações humanas neste século em constante evolução.

A obra explora a autoliderança e desvenda como a compreensão e o domínio das nossas emoções são cruciais para tomar decisões conscientes e assertivas em cada aspecto da vida. Desde as pequenas escolhas do dia a dia até os grandes desafios da carreira, das finanças e das relações interpessoais, aprendemos a arte da comunicação assertiva, da automotivação e da alta performance, impulsionando-nos em direção ao nosso propósito e ao legado que queremos deixar.

Analisamos o papel crucial da inteligência emocional no ambiente escolar, no cenário corporativo e na dinâmica das sociedades modernas, enquanto enfrentamos o desafio crescente da integração entre humanos e inteligência artificial na rotina e, principalmente, no trabalho.

“A Revolução da Mente” nos convida a assumir a responsabilidade pelo nosso próprio desenvolvimento emocional e a liderar com empatia, sabedoria e visão em meio às incertezas e oportunidades do século XXI.

Este livro é mais do que uma leitura; é um convite para uma revolução interior que moldará o nosso futuro coletivo. Mais um lançamento de sucesso da Editora Lisboa.