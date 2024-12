As solicitações de visitas para conhecer a Usiminas agora podem ser realizadas por líderes de grupos diretamente no site da empresa de forma mais acessível. O programa de visitas Portas Abertas está disponível para neste momento para receber os visitantes nos centros industriais de Ipatinga e Cubatão para visitas institucionais, estudantes, comunidade e culturais. As visitas permitem que os participantes conheçam as inovações tecnológicas, os investimentos ambientais e o cuidado com a segurança que fazem parte da rotina da indústria.

As ‘Visitas Institucionais’ são voltadas para executivos de empresas clientes, lideranças institucionais e governamentais, enquanto as ‘Visitas Estudantes’ atendem universidades, escolas técnicas e instituições de ensino. A modalidade ‘Visita Comunidade’ é direcionada a grupos da comunidade e instituições locais.

Já as ‘Visitas Culturais’ são promovidas pelo Instituto Usiminas e incluem atividades educativas patrocinadas via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Por fim, o programa também abrange visitas aos espaços culturais da Usiminas, como o Centro Cultural Usiminas, o Teatro Zélia Olguin e o Centro de Memória Usiminas, locais que exploram a história, cultura e legado da empresa.

“Com o Programa Portas Abertas, queremos estreitar laços com a comunidade e compartilhar não apenas nossa produção, mas também nossos valores e compromisso com o desenvolvimento sustentável. Neste ano, recebemos 615 visitantes em Ipatinga, e a nossa intenção é promover experiências que aproximem as pessoas do universo da Usiminas, alinhadas ao nosso propósito de ser uma boa vizinha”, destaca André Chaves, diretor de Relações Institucionais e Comunidades da Usiminas.

TOUR VIRTUAL EM 360°

Outra novidade do site é a possibilidade de explorar as principais áreas de produção e os espaços culturais da Usiminas por meio de um tour virtual. Essa experiência imersiva em 360º permite que os visitantes conheçam cada detalhe, mesmo à distância.

COMO AGENDAR UMA VISITA

No site www.usiminas.com/portasabertas, é possível solicitar visitas de forma prática e direta. Grupos de 10 a 20 pessoas, por exemplo, podem agendar visitas ao Centro Industrial de Ipatinga com poucos cliques.

Acesse pelo site usiminas.com, clique em “Menu”, logo depois “Quem Somos” e, em seguida, em “Programa de Visitas”.