O Exército Brasileiro anunciou a suspensão da Operação Carro-Pipa na Paraíba a partir desta segunda-feira (25) devido à falta de recursos federais. A medida deve afetar cerca de 270 mil pessoas em 159 municípios do estado, que dependem do programa para acesso à água potável.

A interrupção do serviço impacta diretamente 140 mil habitantes da zona rural, que contavam com o trabalho dos pipeiros individuais para receber água em suas residências. O programa, criado em 2012, é fundamental para garantir o abastecimento em regiões do semiárido onde a escassez hídrica é constante.

A Associação da Federação dos Municípios da Paraíba (Famup) busca apoio da bancada federal para conseguir recursos adicionais e retomar o serviço. “O fornecimento de água é essencial para a vida dessas pessoas”, declarou George Coelho, presidente da entidade.

Em nota, o Exército Brasileiro afirmou estar em contato permanente com órgãos governamentais para encontrar soluções que viabilizem a continuidade da operação. A instituição ressaltou que atua como órgão executor do programa, que atende aproximadamente 1,5 milhão de pessoas em 372 municípios do Nordeste e norte de Minas Gerais.

A Operação Carro-Pipa é gerida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em parceria com o Ministério da Defesa. Atualmente, conta com 3,1 mil pipeiros que fazem a distribuição de água potável nas zonas rurais das cidades participantes.

A suspensão do programa evidencia a vulnerabilidade das populações que dependem dessa estrutura emergencial para ter acesso à água, direito básico garantido pela Constituição Federal. Sem previsão de retomada, moradores do semiárido paraibano enfrentam um cenário de incerteza quanto ao abastecimento hídrico.

*Com informações Revista Oeste