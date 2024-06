A população de menor renda de 439 municípios mineiros deve ficar atenta, pois o sinal analógico da TV já começou a ser desligado e mais de 150 mil famílias ainda podem ter direito a receber gratuitamente a nova antena digital. A troca é realizada pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

O serviço é feito por fases e, na última etapa, Leopoldina, Santos Dumont e Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata, entraram para a lista. Ao todo, o serviço deve beneficiar cerca de 238 mil famílias mineiras nessas 439 cidades. A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Isso significa que quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital não conseguirá mais assistir à TV.

A auxiliar de limpeza geral Ana Maria de Siqueira Silva, de 56 anos, moradora de Lavras, em Minas Gerais, já fez a troca e não esconde a alegria de poder assistir aos seus programas de TV favoritos sem nenhuma falha no sinal, nem chiados. “A antena nova é uma maravilha. Todos os canais têm som e imagem perfeitos”, comenta. A quantidade de canais foi outra surpresa para ela: “Além de Globo, Record e SBT, agora tem os de filmes, infantis e religiosos, que não tinham antes”.

Dona Ana Maria é uma dos mais de 2,86 milhões de brasileiros contemplados pela Siga Antenado, entidade não-governamental e sem fins lucrativos que está atuando na substituição das parabólicas tradicionais pela nova parabólica digital em todo o país. Famílias que utilizam a parabólica tradicional e fazem parte de algum programa social do governo federal têm direito a fazer essa troca sem pagar nada.

Para isso, basta procurar a Siga Antenado em seus canais de atendimento, utilizando o CPF ou o NIS (Número de Inscrição Social), e fazer o agendamento. Na data escolhida pela família, o técnico irá até a residência para instalar gratuitamente o kit com a nova parabólica digital.

Para verificar se tem direito ao benefício, é preciso entrar em contato com a Siga Antenado, acessando o site sigaantenado.com.br ou ligando para 0800 729 2404. O agendamento para a instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital, que é liberado por fases, está disponível em 4.134 municípios brasileiros.

POR QUE FAZER A SUBSTITUIÇÃO?

A substituição é necessária porque, em breve, o sinal da parabólica tradicional será desligado. Alguns canais, inclusive, já estão saindo do ar. A Record, por exemplo, foi uma das emissoras a encerrar a transmissão analógica. Nos próximos meses, outras farão o mesmo.

Para continuar assistindo aos canais de TV favoritos de forma gratuita é preciso substituir a parabólica tradicional pela nova parabólica digital. Sai a antena grandona, que parece um guarda-chuva invertido, para entrar em cena outra bem menor e muito mais moderna.

A nova parabólica digital oferece imagem e som de alta qualidade. E as vantagens não param por aí. A nova tecnologia acaba com chiados, chuviscos e traz mais de 80 canais, alguns deles regionais, todos sintonizados automaticamente, com nomes e números padronizados. Eles continuam de graça.