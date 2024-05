Começou na noite desta segunda-feira (13), a abertura da 1º Semana Evangelística, em Coronel Fabriciano. Uma caminhada seguida de culto evangelístico e momento de louvor marcaram o início oficial da agenda, que é preparatória para o 4º Festival Gospel.

A Semana Evangelística segue até quarta-feira (15), sempre às 19h20, na Praça da Estação, onde acontecerão cultos evangelísticos. As atividades são organizadas e coordenadas pelas Igrejas Evangélicas do município. O objetivo é divulgar a fé cristã, valores familiares e cultura de paz.

“Nós estamos motivados, com espírito renovado para ser um tempo novo em Fabriciano. A Semana Evangelística, que tem o apoio da Prefeitura, vem nos preparar para o Festival Gospel”, disse o pastor Márcio Frutoso, que conduziu a caminhada de abertura do evento.

Raquel Neiva, que prestigiou a Semana Evangelística, destacou a importância do evento no atual contexto do Brasil. “Vivemos momentos muito difíceis, de dor e dúvidas. E é neste momento, quando os corações estão quebrantados, que o senhor fala conosco. E hoje estamos aqui, reunidos, para falar, cultuar e clamar pelo consolo que precisamos”, resume a participante.

A partir de quinta-feira (16), inicia a programação oficial do 4º Festival Gospel. Organizado pela Prefeitura de Fabriciano, este ano, serão três dias shows com três grandes nomes do cenário gospel nacional: Tangela Vieira (quinta-feira, 16), Sarah Beatriz (sexta-feira, 17) e Anderson Freire (sábado, 18). Os shows acontecerão na Praça da Estação e tem entrada franca.

NOVOS TALENTOS

O Festival Gospel de Fabriciano já se sagrou como um dos maiores eventos cristãos do Leste de Minas Gerais, onde são revelados novos talentos da música regional. Dos mais de 60 inscritos, 20 artistas e bandas foram selecionados e subirão ao palco na quinta e sexta-feira, 16 e 17/05. As músicas autorais e inéditas serão avaliadas por um júri técnico.

Os três melhores colocados em 2024 serão conhecidos no sábado, 17. O primeiro lugar receberá prêmio de R$ 20 mil; o segundo, R$ 10 mil e o terceiro, R$ 5 mil.

TURISMO E CULTURA

Nos três dias do Festival são esperadas mais de 20 mil pessoas, inclusive, caravanas vindas de várias cidades do Leste mineiro. E para receber todos, com conforto e segurança, a Prefeitura já prepara uma grande estrutura na Praça da Estação.

No local, haverá praça de alimentação, banheiros químicos, incluindo adaptados para PcD (Pessoas com Deficiência); rampas de acesso e área reservada para PcD e mobilidade reduzida assistirem aos shows. Haverá intérpretes de Libras para fazer a tradução do evento para as pessoas surdas.

Um grande palco e toda a estrutura já começou a ser montada. A segurança será reforçada com a presença de brigadistas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e equipes de segurança privada. Na área do evento, haverá ambulância e um posto médico com equipes de saúde de plantão para atendimento ao público caso necessário.

O diretor de Cultura de Fabriciano, Teco Teixeira, lembra que “o Festival Gospel é um evento que movimenta a economia local, da montagem de estrutura até a praça de alimentação durante os shows. Também tem uma relevância cultural ao dar visibilidade para artistas, compositores e músicos talentosos da nossa região”.

TRÂNSITO

Serão feitas alterações no trânsito para melhorar a acessibilidade de todos os públicos no evento. Confira:

– Quinta e sexta-feira | 16 e 17 de maio

Ruas interditadas: A partir das 17h30

Pedro Nolasco, Coronel Silvino Pereira, Zacarias Roque e Moacir Birro

Rua liberada

Av. Rubens Siqueira Maia (dois sentidos). Desembarque de passageiros

– Sábado | 18 de maio

Ruas interditadas: A partir das 14h

Pedro Nolasco, Coronel Silvino Pereira, Zacarias Roque e Moacir Birro

Rua liberada

Av. Rubens Siqueira Maia (dois sentidos). Desembarque de passageiros

– Nos três dias do 4º Festival Gospel

TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Circulação até 1h00

ESTACIONAMENTO PCD

PcD: Rua Pedro Nolasco (Acesso pela Rua Zacarias Roque)

Autoridades: Rua Zacarias Roque

TRANSPORTE PÚBLICO E CARAVANAS

Desembarque de passageiros: Av. Rubens Siqueira Maia

Embarque pós-evento: Ruas Moacir Birro (perto do Supermercado Mineirão)

Estacionamento de ônibus: Rua Albert Scharlet (perto da integração do transporte público)

SUPORTE MÉDICO

Pedro Nolasco (Próximo ao Terminal Rodoviário)

PROGRAMAÇÃO E SERVIÇOS

4º Festival Gospel

16 a 18 de maio | Praça da Estação

– Quinta-feira, 16, a partir das 18h

Apresentação das bandas selecionadas para o Festival Gospel

Show com Tangela Vieira

– Sexta-feira, 17, a partir das 18h

Apresentação das bandas selecionadas para o Festival Gospel

Show com Sarah Beatriz

– Sábado, 18, a partir das 18h

Resultado do 4º Festival Gospel e premiação das 1º, 2º e 3º melhores bandas/músicas

Show com Anderson Freire