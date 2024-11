A Prefeitura de Ipatinga, por meio do Departamento de Meio Ambiente (Demam),está convidando toda a população para a 1ª Oficina Participativa de Diagnóstico do Plano Municipal de Coleta Seletiva (PMCS), que será realizada no próximo dia 28 (quinta-feira), às 18h, no auditório do Hospital Municipal Eliane Martins.

Essa é mais uma etapa crucial no processo de elaboração do plano que visa melhorar a gestão sustentável dos resíduos sólidos no município, informa a administração de Ipatinga. Durante a oficina, a comunidade terá a oportunidade de contribuir com ideias e sugestões para aprimorar a coleta seletiva, resultando em benefícios diretos para o meio ambiente e a qualidade de vida dos moradores.

A diretora do Departamento de Meio Ambiente, Fernanda Freitas, ressalta que a participação popular é essencial para que o plano reflita as reais necessidades da cidade e se torne um instrumento efetivo para promover um futuro mais limpo e sustentável.

“É muito importante a participação da população para desenvolvermos, juntos, soluções eficientes para os desafios da coleta seletiva em Ipatinga”, acentua.