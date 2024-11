O Movimento Pró-Vidas da BR-381, em parceria com grupos de resgate e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), está realizando um levantamento detalhado dos trechos mais perigosos, entre Caeté e Governador Valadares. A iniciativa tem como objetivo apresentar dados à concessionária que assumirá a gestão da rodovia em 2025, solicitando intervenções imediatas para mitigar os altos índices de acidentes registrados na região.

Conhecida como “Rodovia da Morte” devido ao elevado número de acidentes fatais, a BR-381 está no centro dos esforços do Movimento Pró-Vidas, que visa transformá-la na “Rodovia da Vida”. Com o apoio de grupos como o Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) e os Anjos do Asfalto, o levantamento destaca trechos críticos que necessitam de melhorias urgentes, especialmente em sinalização horizontal, vertical e pintura de faixas.

Segundo o Movimento Pró-Vidas, a duplicação parcial da rodovia, no trecho entre Nova Era e Antônio Dias, já trouxe avanços, mas é insuficiente para atender à demanda por segurança. Foram identificados 14 pontos prioritários para intervenção, com foco na prevenção de acidentes.

TRECHOS MAIS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

Entre os locais apontados pelo levantamento estão curvas perigosas, entroncamentos e áreas com falhas de sinalização. Confira os principais:

Trevo de Caeté: Conexão com o trecho duplicado requer melhorias de sinalização.

Curvas e entroncamentos: Trechos como o da lanchonete Cascata, curva do Ferro Velho e curva do entroncamento de Rio Piracicaba são pontos recorrentes de acidentes.

Radares e quebra-molas: Na chegada ao trevo de São Gonçalo, colisões traseiras têm sido frequentes devido à má localização de quebra-molas.

Áreas próximas a estabelecimentos: Pontos como a Ponte Torta, Restaurante Cantina da Serra e Siribi Lanches também estão na lista.

PRÓXIMOS PASSOS

O levantamento será entregue à nova concessionária no início de sua gestão, com a expectativa de que as intervenções sejam iniciadas imediatamente. O Movimento Pró-Vidas acredita que ações simples, como a melhoria da sinalização e pintura de faixas, podem salvar vidas até que obras maiores sejam realizadas.

“Nosso compromisso é garantir que a concessionária e a ANTT tratem a segurança como prioridade desde o primeiro dia de concessão”, reforça o coordenador do Movimento, Clesio Gonçalves.

IMPACTO ESPERADO

Além de reduzir os índices de acidentes, a iniciativa visa promover a conscientização sobre a necessidade de intervenções constantes nas rodovias brasileiras. Para o Movimento Pró-Vidas, transformar a BR-381 em um exemplo de segurança viária pode ser um marco para a infraestrutura nacional.

Com a colaboração entre órgãos públicos, iniciativa privada e sociedade civil, a meta é clara: transformar a BR-381 em um corredor seguro e eficiente para motoristas e pedestres.