A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Saúde, realiza neste sábado, 23 de novembro, o “Dia D” da Campanha de Multivacinação. Oportunidade para toda população, desde bebês até idosos, de atualizar o Cartão de Vacina e aumentar a cobertura vacinal de toda cidade. As doses serão aplicadas das 8h às 13h em todas as Unidades de Saúde do município.

Entre as vacinas disponibilizadas estão a tríplice viral, hepatite B, papilomavírus humano (HPV), hepatite A, rotavírus humano, meningocócica ACWY, meningocócica C, pneumocócica, pentavalente, febre amarela, poliomielite e Covid.

A imunização é uma das medidas mais importantes de prevenção a doenças e a falta do documento vacinal não é impedimento para que os usuários se vacinem. É só procurar a unidade de saúde mais próxima, com o documento de identidade.

A coordenadora de Imunização, Patrícia Hermógenes reforça a importância da vacinação. “Nós pedimos a toda população que compareça à uma Unidade de Saúde para imunização. A vacina é gratuita, segura e importante para a prevenção da doença e agravamento de quadros”.

Serviço:

Dia D de Vacinação

Data: 23/11/2024

Horário: 8h às 13h

Local: Unidades de Saúde de Coronel Fabriciano