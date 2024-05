O Departamento de Meio Ambiente (Demam), da Prefeitura de Ipatinga, divulgou nessa segunda-feira (27) as ações programadas para comemoração da Semana do Meio Ambiente no município. Neste ano, o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, conforme proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU), tem como tema central ‘Acelerar a restauração da terra, a resiliência à seca e o progresso da desertificação’.

De acordo com a diretora de Meio Ambiente da Prefeitura de Ipatinga, Fernanda Freitas,“é necessário fomentar em nossas atividades diárias ações que ajudem a enfrentar as crises das mudanças climáticas, da perda da biodiversidade e da poluição. Precisamos conscientizar os cidadãos sobre a importância das boas práticas ambientais logo nos primeiros anos de vida”.

“Por isso – ela acrescenta – preparamos uma série de iniciativas especialmente para alcançar as crianças. Teremos uma semana rica, com bastante conteúdo para todos. Vale a pena participar”.

ESTACIONAMENTO DO IPATINGÃO

Já dando início às atividades, na próxima terça-feira (4) será feito pelos conselheiros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Codema) um plantio de mudas com objetivo de revitalizar e arborizar o estacionamento do estádio Ipatingão. A ação acontecerá a partir das 9h.

Serão plantadas no local nada menos que 131 mudas com altura igual ou superior a 2 metros. Entre as espécies, os técnicos do departamento destacaram que o espaço receberá árvores Samambaia, Quaresmeiras, pés de Acerola, Jacarandá-mimoso, Ipê-amarelo e Jambo-vermelho.

O Demam lembra que no local onde a ação acontecerá foram suprimidas recentemente algumas árvores que encontravam-se em situação precária, o que reforça a importância do novo plantio, que já estava previsto.

Na quarta-feira (5), a partir das 9h, haverá uma Blitz Ecológica com distribuição de mudas na avenida Burle Marx.“Vamos ter uma semana celebrativa, educativa e pedagógica para mostrar e reafirmar o compromisso que todos devemos ter com o respeito, cuidado e zelo pelo meio ambiente. Essa é uma responsabilidade compartilhada”, resumiu Fernanda Freitas.

CURSO E PASSEIO

Na quinta (6) e na sexta-feira (7), de 8 às 17 horas,acontecerá um Curso sobre Legislação Ambiental a cargo do Senar – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural,no Viveiro Municipal. O curso é direcionado a produtores rurais. Para outras informações os interessados devem ligar para o telefone (31) 3829-8079.

O fechamento da Semana do Meio Ambiente acontece no sábado, dia 8 de junho, comum Passeio Ecológico ao Parque Samambaia, visita à Horta Comunitária na região do Bom Jardim e à Zona Rural do município. De acordo com o Departamento de Meio Ambiente, serão disponibilizadas 30 vagas, a serem ocupadas por munícipes maiores de 11 anos. A saída será às 8h, no Viveiro Municipal.

Para se inscrever o interessado deve enviar seus dados (nome completo, CPF, telefone e e-mail) para o endereço eletrônico passeioecologicopmi2024gmail.com. Serão consideradas as 30 primeiras mensagens.