O desembargador aposentado Sebastião Coelho afirmou que as investigações da Polícia Federal sobre suposto plano golpista têm como finalidade principal a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi feita nesta quinta-feira (21), em entrevista à revista Oeste, após o indiciamento de 37 pessoas no inquérito que apura tentativa de golpe de Estado.

Durante a entrevista, Coelho questionou a ausência de transparência nas provas obtidas pela investigação. Segundo ele, as informações disponibilizadas até o momento se baseiam apenas em relatórios da Polícia Federal enviados ao ministro Alexandre de Moraes, sem apresentação de evidências concretas que caracterizem uma tentativa de golpe.

O ex-desembargador argumentou que o processo investigativo busca primeiro envolver pessoas próximas ao ex-presidente para, posteriormente, alcançá-lo. “Eles precisam envolver todo o seu entorno, aquelas pessoas que trabalharam com o presidente, aquelas pessoas mais próximas, tem de indiciar para chegar ao Bolsonaro”, explicou Coelho.

A declaração do magistrado aposentado surge em um momento crucial da investigação, que resultou no indiciamento de dezenas de pessoas, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. O caso, que tramita sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, investiga supostas articulações para impedir a transição de poder após as eleições de 2022.

*Com informações Pleno.News