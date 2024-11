O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), segue fortalecendo a rede estadual de ensino com a ampliação do quadro de servidores efetivos. Nesta sexta-feira (22/11) foram nomeados 462 profissionais aprovados no concurso público regido pelo Edital SEE/Seplag nº 3/2023. Essa ação reforça o compromisso com a melhoria contínua da educação pública.

Neste lote, a rede estadual recebe o reforço de 363 Professores de Educação Básica (PEB), 18 Especialistas em Educação Básica (EEB), oito Assistentes Técnicos em Educação Básica (ATB), 45 Analistas Educacionais (ANE), 15 Analistas Educacionais na função de inspeção escolar (ANE-IE), 12 Técnicos da Educação (TDE) e um Analista de Educação Básica (AEB).

O secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, destaca a importância dessa ampliação. “Essas nomeações são mais um passo fundamental para fortalecer a educação em nosso estado. Com a chegada de novos profissionais, estamos assegurando que nossas escolas e Superintendências tenham o suporte necessário para atender de maneira ainda mais eficaz cada estudante’, afirma.

Os novos profissionais vão atuar nas 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs), na unidade central e nas escolas estaduais de Minas Gerais. A lista completa com as nomeações pode ser conferida no Diário Oficial do Estado, neste link.

NOMEAÇÕES ANTERIORES

Realizado pela Secretaria de Educação em conjunto com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag/MG), o concurso nomeou até o momento 6.460 servidores para atuarem na rede estadual de ensino, fortalecendo diversas áreas, como Unidades de Ensino, Superintendências Regionais de Ensino, Núcleos de Acolhimento Educacional (NAE), Centros de Referência em Educação Especial Inclusiva (Crei) e Unidade Central.

SOBRE O CONCURSO

Realizado nos dias 22 e 29/10 de 2023, o concurso público contou com duas etapas: prova objetiva e redação, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório. O certame ofereceu oportunidades para diversas carreiras do quadro de pessoal da SEE/MG.

Foram 465 locais de provas, distribuídos em 45 municípios mineiros, incluindo as cidades-sede de cada Superintendência Regional de Ensino (SRE) e Belo Horizonte (SREs Metropolitanas A, B e C).

As vagas foram destinadas para atuação em Unidades de Ensino, Superintendências Regionais de Ensino (SREs), Núcleos de Acolhimento Educacional (NAE), Centros de Referência em Educação Especial Inclusiva (Crei) e Unidade Central.