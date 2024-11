O Parque Estadual do Rio Doce (Perd), uma das mais importantes Unidades de Conservação do Estado de Minas Gerais, está pronto para oferecer ainda mais conforto e sabor aos seus visitantes. No próximo sábado, 23 de novembro, o restaurante do Perd será reinaugurado, prometendo proporcionar uma experiência gastronômica única em meio à natureza.

Localizado entre os espaços de camping e a Prainha da Lagoa Dom Helvécio, o restaurante conta com uma estrutura completa para atender os visitantes. A reinauguração vem como resultado de um pregão realizado em 10 de outubro de 2024, na sede administrativa do parque. O evento, conduzido pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), definiu a empresa que terá a concessão do espaço, após a participação de três proponentes.

O Perd é reconhecido por suas trilhas, áreas de camping e diversas atividades ligadas ao meio ambiente, turismo e lazer, proporcionando aos visitantes uma reconexão com a natureza e uma melhora na qualidade de vida. A reinauguração do restaurante vem somar a esses atrativos, garantindo que os turistas tenham uma experiência completa durante sua estadia.

O evento de reinauguração contará com um cardápio especial preparado com o carinho da culinária local, além de música ao vivo a partir das 10 horas da manhã. O Parque Estadual do Rio Doce convida todos a celebrar esse momento especial, trazendo amigos e familiares para desfrutar de um dia repleto de sabores e aconchego em meio à natureza.

Visite o Perd e aproveite essa nova fase do restaurante, que está pronto para receber e encantar todos os visitantes com sua hospitalidade e deliciosas opções gastronômicas.