A Escola Estadual Maurílio Albanese Novaes, localizada no bairro Bela Vista, foi palco de um evento que celebrou a criatividade e o aprendizado dos estudantes do Ensino Médio. Na última terça-feira, 19 de novembro, jovens talentos apresentaram projetos inovadores em um encontro que destacou os eixos de empreendedorismo, conhecimento e pesquisa científica.

O evento, que mobilizou alunos de todas as séries do Ensino Médio, revelou o potencial de futuras gerações em diversas áreas do saber. O 1º ano promoveu a Feira do Empreendedorismo, onde empresas fictícias foram criadas para comercializar produtos alimentícios e outros itens. Além de desenvolverem os produtos, os estudantes apresentaram planos de negócios completos, aplicando conceitos de gestão, criatividade e inovação.

Já os alunos do 2º ano protagonizaram a Feira do Conhecimento, com exposições interativas que abordaram temas variados em Exatas, Humanas, Linguagens e Biológicas. As apresentações atraíram o público com maquetes, experimentos e outras instalações dinâmicas, promovendo uma troca rica de informações.

Os estudantes do 3º ano se destacaram com projetos de alta relevância em Física, Literatura e Biologia, abordando temas de impacto para a comunidade escolar. Entre os destaques, esteve a apresentação do grupo de estudos do Programa de Iniciação Científica na Educação Básica (ICEB), que trouxe contribuições científicas inovadoras, alinhadas com os desafios da sociedade contemporânea.

PRESENÇA MARCANTE DA COMUNIDADE

O evento contou com a participação de alunos do 9º ano de escolas da região, que puderam vivenciar de perto as atividades do Ensino Médio e se inspirar nos projetos apresentados. A presença de familiares também foi significativa, criando uma atmosfera acolhedora e celebrativa.

A iniciativa reafirma o compromisso da escola com um ensino transformador, que incentiva o protagonismo estudantil e a aplicação prática do conhecimento. “Esse tipo de evento é fundamental para estimular nos alunos a criatividade e o olhar crítico, preparando-os para os desafios futuros”, destacou um dos organizadores.

O sucesso do evento reforça o papel das instituições de ensino na construção de uma educação mais dinâmica, interdisciplinar e voltada para a formação integral dos estudantes.