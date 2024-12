O Centro de Comunicação Social do Exército divulgou nota informando que acompanha as diligências e colabora com as investigações em curso. Além da prisão do general, a operação realizou buscas e apreensões em sua residência no Rio de Janeiro e na casa do coronel Flávio Botelho Peregrino, também da reserva, em Brasília. É a primeira vez que um general do Exército é preso na história do Brasil.

O general da reserva Walter Braga Netto foi preso na manhã deste sábado (14) pela Polícia Federal, em operação que investiga suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. A prisão aconteceu no Rio de Janeiro, onde o militar permanecerá sob custódia do Exército no Comando da 1ª Divisão.

A operação marca um momento histórico nas investigações conduzidas pela Polícia Federal sobre os acontecimentos de 2022. O general Braga Netto ocupou cargos estratégicos no governo anterior, tendo atuado como ministro da Defesa e candidato a vice-presidente nas eleições presidenciais.

A prisão do militar gerou reações diversas no meio político e militar. O Exército manteve postura institucional ao declarar que “não se manifesta sobre processos conduzidos por outros órgãos”, reforçando seu compromisso com o respeito às demais instituições da República.

As investigações prosseguem sob sigilo, com expectativa de desdobramentos nos próximos dias. O general deverá passar por audiência de custódia ainda hoje, conforme procedimento padrão em casos de prisão.