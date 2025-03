O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), interrompeu nesta segunda-feira (24) o julgamento da cabeleireira Débora dos Santos, 39 anos, que escreveu com batom “perdeu, mané” na estátua da Justiça em Brasília. A suspensão ocorreu após pedido de vista do ministro, quando já havia dois votos pela condenação a 14 anos de prisão.

O caso, que tramita na 1ª Turma do STF, já recebeu os votos do relator Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino, ambos favoráveis à condenação. A ré, moradora de Paulínia (SP), está detida preventivamente há dois anos, sendo que por mais de 12 meses permaneceu presa sem denúncia formal da Procuradoria-Geral da República.

Mãe de duas crianças de 6 e 9 anos, Débora teve diversos pedidos de prisão domiciliar negados pela Justiça. A defesa argumenta que ela tem direito ao benefício por ter filhos menores de idade, mas as solicitações foram rejeitadas sob alegação de “periculosidade social”. A denúncia só foi apresentada em julho de 2024, após a revista Oeste revelar a situação.

O caso ganhou repercussão após os filhos da cabeleireira gravarem um vídeo pedindo a libertação da mãe, que antes de ser detida frequentava a Igreja Adventista do 7º Dia. Com a suspensão do julgamento por tempo indeterminado, uma nova data precisará ser definida para a retomada da análise do processo.