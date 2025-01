Por William Saliba (*)

A decisão da militância esquerdista no judiciário vai complicar ainda mais as coisas para o fracassado desgoverno Lula. A decisão de não liberar o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro para estar presente à posse de Donald Trump, em Washington, marcada para a próxima segunda-feira (20), começa a gerar tensões diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. A decisão repercutiu internacionalmente após reportagem do Wall Street Journal destacar o impasse.

A controversa situação teve início quando Trump enviou um convite oficial a Bolsonaro para participar da cerimônia na capital americana. No entanto, o ex-presidente brasileiro está impossibilitado de deixar o país desde que teve seu passaporte apreendido pela Polícia Federal, em meio a investigações sobre supostas tentativas de golpe de Estado, em 2022.

Os advogados de Bolsonaro tentaram reverter a situação com um pedido formal à Justiça, mas encontraram resistência. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a viagem, argumentando que o interesse privado não deveria se sobrepor às restrições judiciais impostas ao ex-presidente.

O caso ganhou ainda mais relevância devido à importância estratégica da relação Brasil-Estados Unidos. Analistas políticos alertam que o impedimento pode prejudicar as relações comerciais entre os países, considerando que os EUA são o segundo maior parceiro comercial brasileiro.

Em entrevista ao Wall Street Journal, Bolsonaro classificou a situação como uma tentativa de humilhação e negou as acusações contra ele. “Eles estão tentando me pintar como o pior criminoso do mundo”, declarou o ex-presidente, que passou seus últimos dias de mandato em Orlando, Flórida.

A tensão se soma a outros atritos recentes entre os países, incluindo divergências envolvendo redes sociais e liberdade de expressão. O episódio evidencia o delicado momento das relações Brasil-Estados Unidos, especialmente considerando a diferença ideológica entre os atuais governos.

O Brasil está cutucando a onça com vara curta.

Aguardem os próximos capítulos.