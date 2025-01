Um incidente no alto-forno da ArcelorMittal Monlevade provocou susto em moradores e transeuntes na tarde desta quinta-feira (16), em João Monlevade. O evento, marcado por um estrondo intenso e liberação de fumaça, não causou feridos ou danos estruturais, segundo a empresa.

A ocorrência, registrada nas dependências da siderúrgica, rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais através de vídeos compartilhados por testemunhas. Em comunicado oficial, a ArcelorMittal garantiu que o incidente não comprometeu a segurança dos trabalhadores nem afetou equipamentos e estruturas operacionais da unidade.

Este não é o primeiro evento do tipo registrado na usina. Em junho do ano passado, moradores do Bairro Vila Tanque relataram situação semelhante, com forte barulho e vibrações nas janelas das residências por volta das 21h30. Na ocasião, a empresa classificou o ocorrido como uma “reação controlada” durante processo rotineiro na área de cambagem de escória.

A siderúrgica mantém suas atividades normalmente e afirma estar investigando as causas do incidente mais recente. Em nota, a empresa reforçou seu compromisso com a segurança e transparência, destacando que segue rigorosos padrões de segurança operacional em todos os seus processos produtivos.

A população local demonstra preocupação com a recorrência desses eventos, embora a empresa assegure que mantém todos os protocolos de segurança necessários para suas operações. A ArcelorMittal Monlevade é uma das principais unidades da companhia no Brasil e importante polo industrial da Região do Médio Piracicaba.