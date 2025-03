A mostra coletiva Essas Mulheres foi aberta na noite do último sábado (15), no Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita. Celebrando o Dia Internacional da Mulher, a exposição reúne 109 trabalhos de 58 artistas do Vale do Aço, sobre diversos temas, nas expressões artísticas pintura, desenhos, esculturas e artesanato em bordados.

A mostra pode ser visitada de segunda à sexta, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, e nos finais de semana, uma hora antes dos espetáculos, até o dia 30 de abril. Os visitantes da exposição terão a oportunidade de votar nas obras que mais gostaram. A artista da obra mais votada será premiada pela Fundação Aperam.

Pela primeira vez expondo da Fundação Aperam Acesita, a artista e muralista Elisa Bicalho expõe quatro telas da coleção “Em meio ao Vale”, que foi finalizada durante a abertura da exposição em uma performance ao vivo. “É uma honra expor minhas obras ao lado dessas mulheres maravilhosas. Minha obra remete aos desafios que todas as mulheres enfrentam em cada estação, temporadas difíceis e necessárias até chegar ao verão, com muitas cores”, declarou.

Para Luiz Magalhães, presidente da Fundação Aperam Acesita, a exposição Essas Mulheres reconhece, em mais uma edição, as obras das artistas plásticas da região. “Nossa gratidão a cada artista por ter aceitado fazer parte da mostra que marca o Dia Internacional da Mulher. O primeiro Centro Cultural do Vale do Aço se orgulha de receber nessa ocasião obras tão magníficas que representam o talento, a sensibilidade, a resiliência individual de cada artista, mas também a força coletiva da arte feminina. Em nossa missão de transformar vidas e fortalecer as comunidades encontramos na arte e na cultura um pilar para o desenvolvimento pessoal, inclusão social, identidade, emocional, preservação da memória, respeito, diálogo e tantos outros adjetivos da contribuição para uma sociedade mais inclusiva, criativa e próspera, como podemos ver nesta mostra de artes”, comentou.

Ainda durante o lançamento da exposição Essas Mulheres, o ator Wallace Maciel fez uma homenagem às artistas, declamando poesia de Vinicius de Morais e de uma citação da cronista Hilda Hilst. A abertura da exposição encerrou com a apresentação da cantora Adélia Roque.