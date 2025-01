O presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil (IABr), Sergio Leite, relembra que destacou a relevância histórica da aprovação da Reforma Tributária durante o Simpósio de Liberdade Econômica, realizado em Brasília, em novembro do ano passado. O evento reuniu importantes lideranças políticas e econômicas, como o senador Efraim Filho e o ex-ministro Armando Monteiro, em discussões aprofundadas sobre o tema.

Em um dos painéis do encontro, Leite compartilhou o palco com Armando Monteiro e reiterou a necessidade de um sistema tributário mais justo e eficiente, capaz de impulsionar o crescimento da indústria brasileira. Segundo ele, a reforma, aprovada após mais de quatro décadas de debates, representa um marco para a redução do chamado Custo Brasil e o fortalecimento da competitividade da indústria nacional no cenário global.

Apesar do avanço, o presidente do Instituto Aço Brasil alertou para os desafios da implementação. “O momento agora exige atenção redobrada para que essa complexa jornada seja bem-sucedida e os benefícios da reforma sejam efetivamente distribuídos a todos os setores da economia”, afirmou Leite.

A reforma tributária no Brasil a ser implementada a partir de janeiro de 2026 visa simplificar o sistema tributário ao unificar tributos como PIS, Cofins, ICMS e ISS em dois novos impostos: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).