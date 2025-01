Por Gabriel Jadson

BRASILEIRÃO

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol implementará o sistema multibolas nas competições nacionais, para combater a “cera” por parte dos gandulas.

A partir deste ano, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil contarão com uma nova regra para combater a “cera” no futebol, visando tornar as partidas mais rápidas e dinâmicas. A medida visa diminuir o tempo ocioso por parte de gandulas que demoram a repor a bola para gastar o tempo, de fato, ocorre muito em jogos decisivos e principalmente de mata-mata.

Esta medida anticera não será aplicada pela primeira vez no futebol brasileiro, já ocorreu no Campeonato Paulista de 2023. Na época houve pontos positivos, porém, sempre há de melhorar. O sistema funcionará de forma objetiva, ou seja, durante os jogos, várias bolas serão posicionadas em pontos específicos ao redor do campo, acabando com a necessidade de controle dos gandulas. E você torcedor, o que acha? Será que funcionará nas competições nacionais?

***

CRUZEIRO

O Cruzeiro entrou em campo neste sábado pelo Campeonato Mineiro e empatou em 1 a 1 com o Betim, no Mineirão. O Cruzeiro jogou com força máxima, tendo em campo Gabigol, Matheus Pereira e Dudu como grandes nomes do futebol brasileiro, porém, a hashtag que está bombando no X-twitter é: #ForaDiniz. Ou seja, a torcida não está confiante com o trabalho do treinador. O ano passado o Diniz fez um péssimo trabalho na reta final do brasileiro e perdeu a final da Sul-Americana após um primeiro tempo pífio e apático, tomando gol com erros defensivos.

Nesta temporada o Cruzeiro realizou 5 jogos oficiais: 2 FC Series em Orlando, empatando com o São Paulo e Atlético. No campeonato mineiro são 3 jogos: 1 empate, 1 vitória e 1 derrota. O Cruzeiro é líder do grupo B com 4 pontos, porém se o Vila Nova vencer o América-Mineiro se tornará líder do grupo.

***

ATLÉTICO

O Atlético-MG através de seu planejamento para esta temporada jogou dois jogos nos EUA pelo torneio FC Series, com dois empates. O primeiro jogo foi com o seu maior rival, o Cruzeiro, empatando em zero a zero.

Neste sábado, jogou com o Orlando City. As equipes empataram em 0 a 0 e foram para a decisão de pênaltis. O galo perdeu por 6 a 5 e o Orlando City sagrou-se campeão do torneio.

Neste domingo o Atlético- MG jogará pelo campeonato mineiro com o time do Pouso Alegre pela terceira rodada do Campeonato Mineiro com o time alternativo. O time atleticano precisa ganhar para subir na tabela, pois está na lanterna do grupo A com apenas 2 pontos, ou seja, empatou os dois jogos. O Betim é o líder do grupo com 7 pontos com 2 vitórias e 1 empate.