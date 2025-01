A Comunidade Católica Deus Existe de Santana do Paraíso, inicia 2025 com uma oportunidade única para quem busca transformação pessoal e espiritual. O tradicional curso “Cura Interior e Autoconhecimento” está com as inscrições abertas para mais uma edição, oferecendo um caminho de crescimento e libertação para seus participantes.

O curso é mais do que uma série de palestras; oferece ferramentas práticas para identificar feridas emocionais e bloqueios que podem estar impedindo o avanço no autoconhecimento e na fé. Participar é uma oportunidade para ressignificar experiências do passado e abrir espaço para novas conquistas, tanto no campo espiritual quanto emocional.

MUITO ALÉM DA TEORIA

Serão 11 módulos, realizados um domingo por mês, de fevereiro a dezembro, no Centro de Evangelização Padre Efraim Solano Rocha, em Santana do Paraíso. Com início marcado para o dia 16 de fevereiro, o curso combina aprendizado, reflexões e dinâmicas que auxiliam os participantes a enfrentar desafios internos, fortalecer a autoestima e buscar uma vida mais equilibrada e feliz.

Além de promover autoconhecimento, o curso proporciona um ambiente acolhedor e de partilha, onde cada participante é convidado a aprofundar na espiritualidade. “Vamos ajudar as pessoas a identificar e superar as feridas emocionais e os traumas do passado”, ressalta Elton Pimentel, fundador da Comunidade.

VAGAS LIMITADAS

Interessados em participar do curso devem fazer contato pelo WhatsApp: (31) 98737-2995. Mais informações estão disponíveis no Instagram da Comunidade (@comunidadedeusexiste).

As vagas são limitadas, garantindo uma experiência mais próxima e personalizada para os participantes. O investimento por módulo é de apenas R$ 150.

DEUS EXISTE

Fundada há 25 anos, a Comunidade Católica Deus Existe está localizada na Região do Vale do Aço, Diocese de Itabira/Coronel Fabriciano, mais precisamente nas cidades de Ipatinga/MG, onde se encontra a Casa de Missão Mãe da Divina Providência, e em Santana do Paraíso/MG, onde está situado o Centro de Evangelização. A Comunidade também possui uma escola de ensino infantil e fundamental, o Colégio Mater Ecclesiae.