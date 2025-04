A Seleção Brasileira poderá surpreender seus torcedores com uma mudança histórica em seu uniforme para a Copa do Mundo de 2026. O site especializado Footy Headlines revelou que a tradicional camisa reserva azul será substituída por um modelo vermelho, marcando a primeira vez que esta cor será utilizada em Copas do Mundo pela equipe pentacampeã.

A novidade não se limita apenas à mudança de cor. O novo uniforme contará com a marca Jordan, subsidiária da Nike, em seu design. Embora os detalhes específicos do tom de vermelho e do layout completo ainda não tenham sido divulgados, as informações preliminares indicam que a camisa terá uma “base vermelha moderna e vibrante”.

O uniforme principal manterá a tradicional cor amarela, preservando parte da identidade visual que acompanha a Seleção desde 1953. A mudança afeta exclusivamente o segundo uniforme, que historicamente alternava entre azul e branco nas competições internacionais.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não se manifestou oficialmente sobre a alteração. Segundo o Footy Headlines, conhecido por antecipar com precisão os lançamentos de uniformes esportivos, a nova camisa estará disponível para os torcedores a partir de março de 2026, poucos meses antes do início da Copa do Mundo.

Esta transformação representa uma das maiores mudanças na identidade visual da Seleção Brasileira em toda sua história. A escolha do vermelho como cor alternativa marca uma ruptura com décadas de tradição no futebol brasileiro, sinalizando uma nova era para o visual da equipe nacional no maior torneio de futebol do planeta.

