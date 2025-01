O Tribunal Superior do Trabalho (TST) autorizou a destinação de R$ 900 mil para serviços de coquetéis e coffee breaks ao longo de 2025. O contrato prevê a oferta de bebidas alcoólicas importadas, espumantes de marcas renomadas e pratos sofisticados como filé mignon e risoto.

O cardápio aprovado pelo TST inclui espumantes das marcas Chandon, Casa Perini, Miolo, Salton e Casa Valduga Arte Brut. A seleção de vinhos contempla rótulos prestigiados como Cordero Con Piel de Lobo Malbec, Morandé, Santa Helena, Alta Vista e Argento.

Na parte gastronômica, o menu prevê a oferta de canapés de queijo brie e gorgonzola, folhados de bacon com fios de ovos, filé mignon e risoto de tomate seco. Os coffee breaks incluirão cappuccinos, chocolates quentes, chás e variedade de petit fours.

O contrato também abrange a contratação de garçons e copeiros, além do fornecimento de utensílios, mesas, toalhas e copos para os eventos. Todo o serviço será utilizado sob demanda ao longo de um ano, conforme as necessidades do tribunal.

Em nota oficial, o TST justificou que o orçamento foi planejado para atender eventos institucionais relacionados às atividades regulamentares da corte. Entre os eventos previstos estão as solenidades da Ordem do Mérito Judiciário Trabalhista, posses de ministros e da nova administração do tribunal, além de seminários e congressos.

A destinação dos recursos chamou atenção pelo alto padrão dos itens solicitados, especialmente em um momento em que o país enfrenta desafios econômicos. O valor reservado e a sofisticação do cardápio geraram questionamentos sobre o uso de verbas públicas em meio às pressões por maior austeridade nas instituições governamentais.

