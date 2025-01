O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esteve nesta segunda-feira (13) em Ipatinga e Santana do Paraíso, no Vale do Aço, para acompanhar os trabalhos de resgate e auxílio às vítimas dos deslizamentos de terra provocados pelas intensas chuvas que atingiram a região no fim de semana.

Acompanhado pelo chefe do Gabinete Militar do Governador (GMG) e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende, além de representantes das Forças de Segurança e prefeituras locais, Zema percorreu os bairros mais afetados. Ele conversou com familiares das vítimas e verificou as ações das equipes de resgate e assistência humanitária, com foco nos desabrigados e desalojados que estão sendo acolhidos em um abrigo temporário no estádio Ipatingão.

“Fiz questão de comparecer ao Vale do Aço neste momento tão difícil. Ontem cedo, tomei conhecimento da chuva intensa que caiu entre sábado e domingo, resultando, infelizmente, em 11 óbitos nas cidades de Ipatinga e Santana do Paraíso”, declarou o governador.

Zema destacou que o Governo de Minas atua desde os primeiros momentos da tragédia, garantindo o resgate das vítimas e agora direcionando esforços para o apoio humanitário. “Todas as vítimas já foram identificadas, o que ameniza um pouco o sofrimento das famílias. Seguimos oferecendo suporte às pessoas atingidas”, completou.

IMPACTO DAS CHUVAS E SITUAÇÃO ATUAL

Até o momento, 11 pessoas morreram em decorrência dos deslizamentos, sendo dez em Ipatinga e uma em Santana do Paraíso. Entre as vítimas de Ipatinga, cinco eram membros de uma mesma família, incluindo uma criança. Além disso, uma pessoa ficou ferida e precisou de atendimento médico.

A Defesa Civil informou que, em Ipatinga, ao menos 150 pessoas estão desalojadas e outras 37 permanecem desabrigadas. As vítimas estão sendo assistidas em abrigos públicos e por voluntários mobilizados na região.

O coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende explicou as ações técnicas em curso: “Estamos oferecendo suporte técnico ao município, incluindo a implementação de um posto de comando de operação para centralizar os esforços, recursos e logística, como maquinário pesado e voluntários, acelerando a resposta à tragédia. Além disso, novas equipes de ajuda humanitária estão sendo enviadas.”

A Defesa Civil alertou ainda para a previsão de mais chuvas na região nos próximos dias e pediu que a população redobre os cuidados.

MOBILIZAÇÃO E APOIO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

Desde os primeiros chamados, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atua ininterruptamente nas operações de resgate. Segundo o major Hoberdan Inácio, que coordena as operações na região, os acessos dificultam o trabalho: “A complexidade dos locais afetados e a gravidade dos deslizamentos exigiram operações cautelosas, tanto para garantir a segurança das equipes quanto dos moradores.”

As Forças de Segurança do Estado, incluindo a Cedec, a Polícia Militar (PMMG), a Polícia Civil (PCMG), o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), seguem mobilizadas. A PMMG participa com 56 militares e 11 viaturas, enquanto o CBMMG atua com 27 militares e oito viaturas.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) já liberou parcialmente os nove pontos de interdição na MG-232, principal via de acesso à região, em sistema pare e siga, e segue trabalhando para desobstruir completamente a rodovia.

TRABALHO DE DETENTOS NA LIMPEZA

Para auxiliar na recuperação da área atingida, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que 80 detentos receberam autorização judicial para participar dos trabalhos de limpeza. Sob supervisão de policiais penais, a ação prevê remissão de pena de um dia a cada três trabalhados, contribuindo para acelerar a normalização das áreas afetadas.