A Usiminas realiza a modernização dos painéis que exibem a qualidade do ar de Ipatinga com a substituição das telas para tecnologia em Led. Esses painéis apresentam os resultados da medição da concentração de gases e substâncias emitidas por diferentes fontes, como atividades industriais, queimadas, trânsito e obras de construção civil.

Instalados em 2010, os painéis integram a Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar e Meteorologia (RAMQAM) do município e estão passando pela primeira revitalização, com melhorias na tecnologia e na forma de apresentar informações à população.

Atualmente, os painéis estão instalados em locais de grande circulação em Ipatinga, como o Shopping Vale do Aço e a Praça dos Três Poderes. Em breve, serão atualizados também no Ipatingão e no Trevo do Centro Comercial do Cariru. Os dados exibidos são coletados por estações de monitoramento nos bairros Veneza, Bom Retiro, Cidade Nobre e Cariru, locais definidos com base em critérios técnicos e na legislação ambiental, em parceria com o Ministério Público do Meio Ambiente e a Federação Estadual do Meio Ambiente (Feam).

As informações fornecidas também são compartilhadas com a Feam, o Ministério Público do Meio Ambiente e a Prefeitura de Ipatinga. O sistema avalia diversos parâmetros, incluindo partículas totais em suspensão e partículas inaláveis, para indicar se a qualidade do ar da cidade está dentro dos parâmetros legais. Isso quer dizer que são medidos os gases e compostos que não podem serem vistos a olho nu, mas respirados por serem suficientemente pequenas para serem respiradas e potencialmente causarem problemas respiratórios.